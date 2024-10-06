Lokmaya hile katmak

Hile veya diğer bir adıyla sahtekârlık deyince buna karşı tepkimizin, duruşumuzun daha fazla, yerinde ve etkili olması gerekmez mi? Aslında bu tepki ve duruş bizi anlatan, tanımlayan bir durumdur aynı zamanda. Biz neye karşıysak, kırmızı çizgimiz neyse bunun bizi harekete geçirmesi de gerekir. Bu alanı belirledikten sonra doğru ve yanlışı ayırma gibi bir görevimiz de olmalı. Yani hileci boş durmuyorsa siz de ondan daha fazla çalışmak, uyanık kalmak, tedbir almak ve bütün bu olumsuzlukları gidermek için bir gayrete ve çabaya ihtiyaç vardır. Özellikle gıda alanındaki hilelere karşı sadece devlet olarak bir politikanın belirlenmiş olması yetmez, toplum olarak da bu konuda görev ve sorumluluklarımızın olduğu şuuru ve bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Toplum diyerek çerçeveyi genişletmek yerine bir gıdanın üretiminden tüketimine kadar bütün bu süreci kapsayan, fabrikasından zincir marketine, bakkialından pazarına kadar bilhassa esnafımızda hileye, dalavereye karşı “ahi” bilinciyle donanmış olmak, kötü örneklere karşı iyilerin bir arada olması ve birlikte hareket etmesi gerekiyor. Diyanet televizyonunun Diyanet’e soralım programının bir bölümünü seyretmiştim. Orada Trabzon’dan arayan, ismini vermek istemeyen bir seyirci, bir esnafın sorusu dikkat çekiciydi. Şu meyanda bir soruydu bu. Seyirci “Biz mesela tereyağı satıyoruz, Trabzon tereyağı demezsek satamıyoruz, bu yüzden yağlarımızı bu şekilde satabiliyoruz. Bu günah mıdır?” diyordu. Problem esasında bir gıdanın muhteviyatına uygunsuz bir şey katmak değil, bunun nasıl bir etiketle, hangi rafta ve ne isimle satıldığı, satıcının ne şekilde sattığı da çok önemli. Dürüst insanı anlatırken kullanılan bir deyim çok hoşuma gitmişti: Adımına hile katmaz. Bu söz bize şunu anlatıyor: Bir gıda nasıl ki ‘soğuk zincir’ ile sağlıklı kalabiliyorsa bir adam da adımına hile katmıyorsa doğru ve dürüst adam olur ancak. Devlet aklı ve işleyişiyle hileye karşı uygulamaya konan yeni tedbirler bakalım işe yarayacak mı? Peki, bal bal demekle ağzın tatlanmayacağı gibi sahtekarlık sahtekarlık diye de bu mesele hallolabilecek mi? Bir yanda hileye karşı atılan adımlar, bir yanda da balın saflığını sağlama çabası yazımıza çeşni katıyor.