Lynch Sendromu kanser riskini yüzde 70 artırıyor

Lynch sendromu her 250 kişiden birinde görülmesine rağmen, birçok kişi bu hastalıktan habersiz. Hastalıkla ilgili kritik bir gerçeğe dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Prof. Dr. Murat Gültekin, Lynch sendromlu bireylerin çoğunun ilk olarak rahim kanseriyle karşılaştığını söyledi. Genetik bir bozukluk olan bu sendromun rahim, bağırsak ve yumurtalık kanseri riskini yüzde 70 artırdığını belirten Gültekin’e göre, bu sendromu taşıyan bireyler, hastalığı çocuklarına da aktarıyor. İşte tam da bu noktada Türkiye’deki kadın doğum uzmanlarına büyük bir sorumluluk düştüğünü anlatan Gültekin, “Ailenizde genç yaşlarda yumurtalık, bağırsak ve rahim kanserleri varsa mutlaka genetik araştırmaya başvurun” diye konuştu.

RİSKİN FARKINDA DEĞİLİZ

Prof. Dr. Gültekin’e göre, rahim kanseri teşhisi alan her kadının ameliyat sonrası patoloji raporlarında “MMR” adı verilen proteinlerin eksikliğine bakılması gerekiyor. Eğer bu proteinlerde bir eksiklik tespit edilirse, hastalar mutlaka genetik test yaptırmalı. Bu test sayesinde yalnızca hasta değil, ailesi de büyük bir kanser riskinden korunabiliyor.

BELİRTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kişilerde kilo kaybı ele gelen kitle açıklanamayan anormal kanamalar, karın şişliği, halsizlik, uzun süren kansızlık gibi belirtiler görülürse, bu sendromun düşünülmesi gerektiğini ifade eden Gültekin, “Lynch sendromu taşıyan bireyler için alınabilecek önlemler ise çok net. Kadınlar için en büyük tehdit rahim ve yumurtalık kanseri. Bu yüzden Lynch sendromu taşıyan kadınlar 30-35 yaşından itibaren yıllık ultrason ve biyopsi ile takip edilmeli.40’lı yaşlarda kanser başlangıcı görülen kişilerde bağırsaklar alınarak önlem alınabiliyor. Bu hastaların düzenli olarak kolonoskopiyle takip edilmesi gerekiyor. 40- 45 yaşına gelindiğinde, kanser riski tamamen ortadan kaldırmak için rahim ve yumurtalıkların alınması öneriliyor” değerlendirmesi yaptı.

TÜRKIYE’DEN AVRUPA’YA SES GETIRECEK BİLİMSEL ÇALIŞMA

Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin Kanser Önleme Komite Başkanı olan Prof. Dr. Murat Gültekin, bu kritik çalışmanın ilk sonuçlarını önümüzdeki hafta Roma’da düzenlenecek uluslararası kongrede duyuracak. Avrupa’daki tüm kadın doğum uzmanları ve onkologlara çağrıda bulunacaklarını belirten Gültekin, “MMR proteinleri eksik olan tüm kanser hastaları genetik test yaptırmalı. Çünkü sadece hastaları değil, onların çocuklarını ve torunlarını da kansere karşı koruyabiliriz!” ifadelerini kullandı.

GENETİK UZMANINA DANIŞIN

Bu araştırmanın Avrupa’da yeni bir tıbbi protokolün önünü açabileceğini dile getiren Gültekin, “Bu sayede binlerce hayat kurtarabilir. Ancak Türkiye’de de farkındalık artmalı. Eğer ailenizde rahim, bağırsak veya yumurtalık kanseri öyküsü varsa, mutlaka bir genetik uzmanına danışın” çağrısı yaptı.







