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Hayat

Malatya'da korkutan yangın: İki ayrı noktada yükselen alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

10:22 - 29/07/2024 Pazartesi
IHA
Malatya'da orman yangını
Malatya'da orman yangını

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınarı Mahallesinde bahçelik alanlarla henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karapınar Mahallesi mevkiinde çıkan örtü yangınına da müdahale eden ekipler yangıları yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#orman yangını
#müdahale
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