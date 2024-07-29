Malatya'da korkutan yangın: İki ayrı noktada yükselen alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.