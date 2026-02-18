Yeni Şafak
Mavi Marmara Derneği 2026 Ramazan yardımları için 15 bölgede seferberlik başlattı

12:3918/02/2026, Çarşamba
2010 yılında yaşanan Mavi Marmara saldırısının ardından kurulan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, 2026 Ramazan ayında da mazlum coğrafyalardaki insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Dernek, öncelikli olarak saldırılar, abluka ve yoksulluk altında yaşam mücadelesi veren Gazze’nin sesi olmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra dünya genelinde adalet, insan hakları ve özgürlüklerin savunulmasına katkı sunma vizyonuyla hareket ederek; acil yardım, insani projeler, eğitim faaliyetleri, gelir temini çalışmaları ve Gazze’nin yeniden inşasına yönelik projeleri de yürütüyor.

Her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Filistin ve Filistinlilerin yaşadığı Mısır, Lübnan, Ürdün, Suriye’nin yanı sıra Afrika kıtası, Afganistan ve Yemen’de ihtiyaç sahiplerine erzak, iftar, zekât, bayramlık ve sadaka yardımları ulaştırılıyor. Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen bu yardımlar, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlere umut ve moral kaynağı oluyor.

Geçtiğimiz Ramazan ayında “Ramazan’ın Bereketi Kardeşliğe Hayat Olsun” sloganıyla yürütülen çalışmalarda, 20 gün içinde 9 farklı bölgede 50 binden fazla ihtiyaç sahibine fitre-fidye, zekât, bayramlık, sadaka, iftar ve erzak yardımları ulaştırılmıştı. Bu çalışmalar, Ramazan’ın bereketini sınırların ötesine taşıyarak binlerce sofraya konuk olmayı sağladı.


2026 Ramazan’ında 15 Farklı Bölgede Yardım Faaliyetleri

Bu yıl yardım faaliyetleri, başta Gazze olmak üzere; Suriye, Lübnan’daki Filistinli mülteci kampları, Yemen, Afganistan, Bangladeş ve Afrika’da Somali, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Kenya ve Mısır bölgelerinde yürütülecek.

  • Ramazan boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar arasında:
  • İftar organizasyonları
  • Ramazan gıda paketleri
  • Fitre ve fidye dağıtımları
  • Zekât emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması
  • Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık desteği yer alıyor.

Özellikle Gazze’de devam eden abluka ve derinleşen insani kriz nedeniyle bu faaliyetler hayati önem taşıyor ve temel gıdaya erişimde büyük zorluk yaşayan aileler için sahada yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Mavi Marmara, savaş, yoksulluk ve yerinden edilmenin gölgesinde Ramazan ayını karşılayan milyonlarca insan için yürüttüğü çalışmaların sadece bir yardım faaliyeti olmadığını; kardeşliğin, umudun ve insan onurunun bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Hayırseverlerin destekleriyle 2026 Ramazan’ında da mazlum coğrafyalarda sofralar kurmaya, gönüllere dokunmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini ifade ediyor.

