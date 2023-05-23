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Meteorolojiden Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tekrar faaliyete geçen Etna Yanardağ hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir." denildi.

14:14 . 23/05/2023 Salı
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Etna Yanardağ'ı yeniden faaliyete geçti.

Etna Yanardağ'ı yeniden faaliyete geçti.

Meteorolojiden İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağ hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel Müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etna Yanardağ hakkında

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.357 metre olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir. 1190 kilometre alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.

#etna yanardağı
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Türkiye
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