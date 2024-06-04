|
Hayat

Microsoft Albayrak’a tazminat ödeyecek

Albayrak Grubu, tüm bilgilerini yurt dışındaki bulut sistemine yüklemeye zorlayan Microsoft’a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, 2017’de ödenen 1.5 milyon TL sözleşme bedeli ile 422.000 dolarlık bakım ve güncelleme bedelinin ticari faizi ile birlikte Albayrak’a ödenmesine hükmetti. Karar emsal niteliğinde.

Saliha Engin
04:00 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:43 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yaklaşık 3 yıl önce Albayrak Grubu, şirketin tüm bilgilerini yurt dışında bulunan bulut sistemine yüklemeye zorlayan Microsoft’a açtığı davayı kazandı. Davanın Türkiye'de ticari merkezi bulunmayan ancak ülkemizde ürünlerini satan kuruluşların yargılanması bakımından emsal niteliği taşıdığını söyleyen Avukat Sefa Karcıoğlu, mahkemenin 2017 yılında ödenen 1.5 milyon TL sözleşme bedeli ile 422.000 dolar değerindeki bakım ve güncelleme bedelinin ticari faizi ile birlikte Albayrak’a ödenmesine hükmettiğini açıkladı.

ÖNCELİĞİMİZ MAHREMİYET!

Albayrak Grubu bünyesindeki 100’den fazla şirketin ihtiyacını karşılamak üzere satın alınan Microsoft ERP Omprem ürününün 2017 yılında 1.5 milyon TL'ye satın alındığını belirten Karcıoğlu, "Grup bünyesindeki şirketlerin mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının engellenmesi için bu ürün tercih edildi. Ancak kurulum süreci üzerinden 33 ay geçmesine rağmen Microsoft ve ürünü Türkiye’de satan yerli firma Gold Partner tarafından çalışır duruma getirilmedi" dedi.

ART NİYET DAVASI

Yaşananların art niyetli olduğunu ifade eden Karcıoğlu, Albayrak Grubu'nun bu gerekçeyle dava açtığını anlattı. Karcıoğlu şöyle konuştu: "Albayrak Grup olarak biz, parasal değerinden çok bu davanın milli bir mesele olduğunu, milyonlarca liraya satılan Omprem ürünün bilerek çalıştırılmadığı, asıl amacın kurumsal firmaların bulut sistemine geçmesi ve verilerin yurt dışına aktarılmak istendiğini, çeşitli bahaneler ile Türkiye’deki şirketlerin buluta geçmeye zorlandığı bu tutumun yasalarımıza aykırı olduğunu ifade ettik. Dünya devi de olsa hiç kimse mahkemelerimizden üstün değil. Türkiye’de bir ürün satılıyor ise, sözleşmede aksi kararlaştırılmış olsa bile Türk Mahkemelerinin karar vermeye yetkili olduğunu, sözleşmede yazılmış olsa bile ürünü satın alana kişi bakımından zarar sınırlandırmasının Türk Yasaları bakımından geçersiz olduğunu açtığımız davada belirtmiştik."

EMSAL BİR KARAR

Mahkemenin bilirkişi incelemesinin ardından emsal bir karar verdiğini ifade eden Karcıoğlu, “Merkezi yurt dışında olan bir firmaya dava açabilmeniz için yurt dışına tebligat yapmanız gerekir. Yurt dışına dava dilekçesinin ve eklerini İngilizce çevirmeniz gerekir. Biz Türkiye’de ürünü satan Microsoft, Türkiye’deki temsilciliği niteliğinde olan Microsoft Türkiye’nin tebligatı almadığını ancak Türkiye’de ürünü satan yerli firmanın Microsof Compilation’ı temsil ettiğini ve onun acentesi olduğunu iddia etmiştik. Mahkeme yaptığı inceleme ve değerlendirmede iddialarımızı haklı bularak yurt dışına tebligat yapılmasına gerek olmadığını, Türkiye'deki acentesi üzerinden yargılanabileceğine işaret etti. Mahkemece verilen karar, Albayrak Grup şirketlerinin zararları yönünden eksik incelemeye dayalı bir kısmı hatalı olduğunu için, zararlarımızın tam tespiti ve karşılanması için, kararı istinaf edip hukuki mücadelemize devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.


Test aşamaları tamamlandı: Türksat 6A ABD yolunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın yapım ve test aşamalarının tamamlandığını paketlenme sürecine geçildiğini belirterek ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmek üzere 4 Haziran Salı günü Ankara’dan yola çıkacağını açıkladı. Türksat 6A uydusunun Antonov An-124 tipi uçakla Florida’ya doğru yola çıkacağını kaydeden Uraloğlu, “Bu proje, ülkemizin uzaydaki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Uydumuzda kullanılacak alt sistemleri, uydu yer istasyonunu ve yazılımları milli imkanlarla gerçekleştirdik. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen ülkeler ligine yükselecek. Böylece haberleşme uydusu ihracatı da yapabileceğiz.” diye konuştu.



#Microsoft
#Albayrak Grubu
#Dava
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?