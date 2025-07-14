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Mikrop yüklü valizler: Tuvaletten 40 kat daha kirli

Mikrop yüklü valizler: Tuvaletten 40 kat daha kirli

09:2214/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Seyahatlerde hayatı kolaylaştıran bavullar, göründükleri kadar masum olmayabilir.
Seyahatlerde hayatı kolaylaştıran bavullar, göründükleri kadar masum olmayabilir.

Seyahatlerde hayatı kolaylaştıran bavullar, göründükleri kadar masum olmayabilir. Bilim adamları, milyonlarca insanın kullandığı bir eşyanın umumi tuvalet koltuğundan daha kirli olduğu konusunda uyardı.

Bilim adamları, milyonlarca insanın kullandığı bir eşyanın umumi tuvalet koltuğundan 40 kat daha kirli olduğu konusunda uyarıyor. Seyahatlerde hayatı kolaylaştıran bavullar, göründükleri kadar masum olmayabilir.

Yeni bir araştırma, bavul tekerleklerinin sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.
Bilim adamları, bavul tekerleklerinin, ortalama bir tuvalet oturağından 40 kat daha fazla bakteri taşıdığını belirledi.
#Mikrop
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