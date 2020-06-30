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Hayat Minik Hüseyinden güzel haber Ağlarken bile kalp krizi geçirebilirdi, artık sağlığına kavuştu
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delik kalple dünyaya gelmişti ağlarken bile kalp krizi geçirebilirdi küçük Hüseyin sağlığına kavuştu

Minik Hüseyin'den güzel haber: Ağlarken bile kalp krizi geçirebilirdi, artık sağlığına kavuştu

Denizli'nin Çal ilçesinde, 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay'ın doğuştan kalbindeki delik, ameliyatla kapatıldı. Ağlarken ve yemek yerken bile kalp krizi geçirme riski taşıyan minik Hüseyin, artık yaşıtları gibi koşup, oynayabilecek.

Haber Merkezi DHA
Küçük Hüseyin artık koşup, oynayabilecek.
Küçük Hüseyin artık koşup, oynayabilecek.

Çal ilçesinin Süller Mahallesi'nde oturan TIR şoförü Tugay Akyay'ın oğlu 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay, kalbinde büyük bir delikle dünyaya geldi. Doğduktan sonra 45 gün hastanede yoğun bakımda kuvözde kalan minik Hüseyin, taburcu edildikten sonra kalbindeki delik ile yaşamaya başladı. Yaşı ile orantılı büyüyemeyen ve ciddi şekilde gelişme geriliği yaşayan Hüseyin, yaşıtları gibi çocuklarla oynayamadı, park ve sokaklarda koşturamadı.

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  • Ağlarken ve yemek yerken bile kalp krizi geçirme riski taşıyan Hüseyin'in sağlığına kavuşması için bir Özel Sağlık Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından çocuğun kalbindeki deliğin ameliyatla kapatılması kararlaştırıldı. Özel Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel tarafından 2 hafta önce ameliyata alınan Hüseyin'in kalbindeki delik kapatıldı.

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Problem yaşamadan hayatını sürdürecek

Kalp, Damar ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel, çocuk hastanın kalbindeki deliğin normalden daha büyük olduğunu belirterek, "14 aylık hastamızın kalbindeki delik nedeniyle ileri derecede gelişme geriliği vardı. Kalp 4 boşluktan oluşur. Bunlarda kirli kanın olduğu sağ tarafta, temiz kanın olduğu sol taraf arasında kanın karışmasını önleyen bölmeler vardır. Hem karıncıklarda hem de kulakçıklarda, özellikle kulakçıklarda iki bölme arasında sağ ve sol kulakçık arasındaki açıklıklar sık görülen hastalıklardır. Hastamızda o bölme hiç gelişmemişti. Bu durum büyük olunca acil ameliyat gerektiriyor. Çünkü kalp yetmezliği ve bir süre sonra kapaklarda yetmezlik yapma riski var. Hastalık ciddi gelişme geriliği yapmış. 14 aylık olmasına rağmen hala yürüyemiyor, yemek yerken ve ağlarken sıkıntıya giriyordu. Deliğin geciktirilmeden kapatılması gerekiyordu. Özel bir yama ile kalbindeki deliği kapattık. Kalbindeki kirli kan ile temiz kanın karışmasını önledik. Bundan sonra kalbinde problem yaşamadan hayatını sürdürecek" dedi.

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