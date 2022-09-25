Morbid obezlere cerrahi müdahale şart

Toplumun büyük bölümünü etkileyen obezitenin çağın hastalığı olduğuna işaret eden Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.A bdulkadir Bedirli, “Obezitenin ideal tedavisi diyet ve egzersiz olurken, morbid obez yani vücut kitle indeksi (VKİ)’nin40’ın üzerinde olan hastalarda kabul edilen en etkin yöntem ise cerrah tedavi” dedi. Morbid obezitenin kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere metabolik ve endokrin hastalıklarına davetiye çıkardığını söyleyen Bedirli, “Morbid obezite nedeniyle uygulanacak cerrahinin seçimi ve uygulayan cerrahın minimal invaziv cerrahi deneyimi önemli. Obezite tedavisinde uygulanan cerrahi yaklaşımlardan herhangi birisi için tek başına, tüm morbid obez hastalara uygundur demek doğru değil. Uygulanacak ameliyatlar hastaya göre değişiklik gösteriyor. Burada önemli olan kişinin Vücut Kitle İndeksi, yeme alışkanlıkları, yaşı, metabolik durumu, obeziteye bağlı hastalıklar, mevcut diğer sağlık problemleri ile kişinin vermek istediği kilo miktarı önem taşıyor” diye konuştu.

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BU TEDAVİ EN ETKİLİSİ

Morbid obezite için uygulanacak cerrahi operasyon ve tekniğinin de önemli olduğunu kaydeden Bedirli, “Tüp mide ameliyatı sonrası yeniden kilo alma sorunları neticesinde revizyonel cerrahi gereksinimi olan hastaları göz önüne aldığımızda cerrahi seçimin önemi daha da artıyor. Sonuç olarak tüm dünyada ve ülkemizde tüp mide ameliyatı artan sıklıkla uygulanan bir işlem olmasına karşın, Roux-en-Y gastrikbypass cerrahisi morbid obez hastalar için hala etkin bir seçenek”şeklinde konuştu.