Murat Ülker 8. Etnospor Festivali'ni değerlendirdi: Sporun ötesinde bir kültür buluşması

Murat Ülker, Etnospor’un en önemli yönlerinden birinin farklı milletleri rekabetten ziyade ortak insanlık değerleri etrafında buluşturabilmesi olduğunu belirtti. Modern çağda Olimpiyat Oyunları’nın küresel bir spor dili haline geldiğini hatırlatan Ülker, Etnospor’un da geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel miras üzerinden yeni bir uluslararası buluşma zemini oluşturma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Farklı kültürlerin birbirini tanıdığı, saygı duyduğu ve ortak bir kutlama atmosferinde bir araya geldiği bu yaklaşımın gelecekte daha geniş coğrafyalara yayılacağına inandığını aktaran Ülker, 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında Ülker’in “Mutluluk Obası” ile yer almaktan memnuniyet duyduklarını da dile getirdi.

Çocukların geleneksel oyunlarla tanışmasının, ailelerin birlikte vakit geçirmesinin ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayan Ülker, başta Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.







