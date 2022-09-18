Müziğin de başkenti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara 2022-2023 kültür sanat sezonu için dopdolu etkinliklerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu senenin heyecan verici programını CSO Ada Ankara’nın Sanat Yönetmenliği’ni üstlenen Ozan Binici ile konuştuk.

CSO Ada Ankara’nın yeni sezonu açıklandı. Bu sene nasıl bir program hazırlandı? Bizi neler bekliyor?

“Başkentin kültür ve sanat adası” olarak CSO Ada Ankara’da başta Ankaralılar olmak üzere çevre illerden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden sanatseverleri ağırlamaya başladık. Sanatçılar müzikseverler için farklı ve çok renkli bir program hazırladı. Yeni sezonumuz için Erken Dönem ve Barok, Çağdaş-Deneysel, Oda Müziği-Resital, Caz, Dünya Müziği ve Org Serisi ekseninde müziğin tüm türlerine yer vermenin yanında disiplinler arası kültürel beraberliklere, müzikli çocuk oyunlarından teatral çocuk konserlerine uzanan bir yelpazede etkinlikler kurguladık.

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YERLİ VE YABANCI SANATÇILAR

Birleşik Krallık klasik müzik dünyasının son yıllardaki en parlak keman virtüözlerinden Fenella Humphreys ve piyanist Nicola Eimer, 21 Eylül akşamı CSO Ada Ankara sahnesinde olacak. Cihat Aşkın, Niccolo Paganini’nin 240. doğum günü anısına bestecinin doğum günü olan 27 Ekim’de Paganini’nin 24 kaprisini anlatımlı olarak seslendirecek. Şirin Pancaroğlu “Türk Arpı” projesiyle 30 Ekim’de Mavi Salon sahnesinde olacak. Son dönemde Avrupa’da hızla yükselen genç saksafon sanatçısı Manu Brazo ve İspanya’da çağdaşlarının en başında ismi anılan piyanist Pepe Fernandez ikilisi caz, flamenko ve İspanyol halk müziğinin klasik müzikle harmanladığı bir programla ilk Türkiye konserlerini vermek üzere gelecek. Ünlü Wigmore Hall Yaylı Çalgılar Yarışması şam-piyonu Leonkoro Quartet ve Sitkovetsky Trio Türkiye’de ilk kez yine CSO Ada Ankara’da olacak.endüstrisinin en prestijli firmalarından Deutsche Grammophone ile kayıtlar yapan tek viola da gamba sanatçısı Maddalena Del Gobbo enstrümanının narin ve büyülü sesini müzikseverlerle paylaşacak. Dünyaca ünlü salonlarda konserler veren başarılı piyanistimiz Özgür Aydın ve kuşağının en önde gelen virtüözlerinden, Berlin Filarmoni Orkestrası solo viyola sanatçısı Naoko Shimizu tarihi bir konser projesiyle sahnemizde buluşacak. Ülkemizin önde gelen caz sanatçılarından Kerem Görsev, Elif Çağlar, Onur Çalışkan ve Ceren Temel CSO Ada Ankara caz serisinde yer alan sanatçı ve topluluklar arasında. Nordik müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Eivor, müzikseverleri mistik bir dünyaya taşıyacak. Azerbaycan’ın tar virtüözü Arslan Novrasli; dünyanın en renkli, en şaşırtıcı ve çarpıcı ülkelerinden biri olan Hindistan’dan gelen ve dört usta müzisyenden oluşan Sangita topluluğu, Danimarkalı org virtüözü Jonas Hellesøe ve Macar virtüöz Dora Petery, eğlenceyi müzikal şakalarla buluşturan MozART Group, Fransız sanatçı Barbara Pravi müzikseverlere unutamayacakları anlar yaşatmak üzere konuğumuz olacak.

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YENİ SESLER ÖDÜLLÜ SANATÇILAR

Bu sezon CSO Ada Ankara’da deneysel müziğe dair kimleri dinleyeceğiz?

Oda müziğine yaptıkları katkılardan dolayı 2012 senesinde Royal Filarmoni Ödülü’ne layık görülen İngiliz Çağdaş ve Deneysel Müzik Topluluğu “Apartment House”u ağırlayacağız. Türkiye’deki ilk konserini gerçekleştirecek topluluk, sonbaharın iddialı programlarından. 25 sene evvel kurulan ve o günden bu yana tüm kıtalardaki yüzlerce salonda konserler veren Apartment House’un Ankara’da seslendireceği Slovak, İngiliz, Litvanyalı, Kanadalı, Alman ve Amerikalı bestecilerin eserleri de Türkiye’de ilk kez dinleyiciye sunulacak.

CSO Ada Ankara, “Misafir Yerleşik Sanatçısı” olarak Almanya’nın uluslararası sahnelerdeki en başarılı seslerinden Mojca Erdmann’ı ağırladı. Müzikseverleri nasıl bir seçkiyle karşılaştılar?

18. yüzyılda Haydn ve Mozart ile başlayan yolda “lied” türüne muhteşem katkılar yapan o kadar çok besteci olmuş ki… Mojca Erdmann, CSO Ada Ankara konserinin ilk yarısında hem Robert Schumann hem de ünlü müzisyenin eşi, zamanının en ünlü piyano virtüözlerinden ve besteci Clara Schumann’ın birbirinden güzel ve romantik şarkılarını seslendirdi. Mozart’ın dönemin en ünlü seslerinden soprano Nancy Storace için yazdığı ve bestecinin en sevilen aryaları arasında yer alan, tutkularla ve Mozart’ın tanımsız güzellikleriyle dolu “Ch‘io mi scordi di te“ aryası bu son derece özel lied akşamının unutulmaz finali oldu.

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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısını saymazsak, bu sezon sizin CSO Ada Ankara’nın sanat yönetmeni olarak ilk sezonunuz. Neler söylemek istersiniz?

CSO Ada Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türk halkının hizmetine sunduğu eşsiz bir kültür yapısı; 2023 kişilik üzüm bağı stilindeki ana salonu, 512 kişilik mavi salonu ve Tarihi CSO Salonu’nu içeren dev bir kompleks. Her türde müziğe ve kültür-sanat faaliyetlerine kucak açan, ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanatçı, grup ve orkestralarını izleyiciler ile buluşturan CSO Ada Ankara’nın Sanat Yönetmenliği görevini icra etmekten onur duyuyorum. Çok heyecanlıyım.

Bu sezon çocuklara

Bu sezon çocuklar için eğlenceli ve eğitici etkinlikler de oldukça çeşitli. Minik sanatseverleri neler bekliyor?

Müzikli çocuk oyunlarından teatral çocuk konserlerine uzanan çocuk etkinliklerimize yeni bir seri ekledik. Somut olmayan kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurguladığımız Somut Olmayan Kültürel Miras Serimizde Karagöz ve Meddah gösterileri, zekâ ve strateji oyunu olan Mangala ve Ebru Sanatı atölyelerimiz olacak. Sezon boyunca geleceğin sanatseverleri ile olmaktan büyük mutluluk duyacağız.