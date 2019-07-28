Hayat Müzikruhuhareketettiren bir dil
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Müzik ruhu hareket ettiren bir dil

Latin müziğin yaşayan en büyük ustası Omara Portuondo dünya turnesi kapsamında yolunu Türkiye’ye düşürüyor. Enerjisi, hayat duruşu ve ödülleri ve yıllara meydan okuyan diva Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyerek “Müzik ruhu hareket ettiren eşsiz bir dil sanırım” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Omara Portuondo
Omara Portuondo

Küba’nın efsane grubu Buena Vista Social Club’ın divası, bu kez kendi başına konser veriyor. 3 Ağustos’ta İstanbul Lifepark’ta şarkılarını seslendirip, baş döndüren danslarının yanı sıra geride bıraktığı hatıralarını da anlatacak. 89 yaşındaki dünya devi bu konserden sonra tekrar dünya turnesine çıkar mı, İstanbul’da konser verir mi bilinmez. O yüzden kendi deyimiyle belkide bu son öpücüğü kaçırmamak gerekiyor. Son pişmanlık fayda etmez. Yeni Şafak Pazar’a özel yaptığımız bu röportajda müziğinden ziyade kendisini daha yakından tanımak adına sorularımızı yönlendirdik.

Daha önce konserlerinizi izledim ve adeta Küba’yı İstanbul’a taşıdınız. Kendimizi ülkenizde hissettik bu nasıl bir enerji?

Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum. Müzik ruhu hareket ettiren eşsiz bir dil sanırım.

89 yaşına girdiniz inanıyoruz ki 100’ü de sahnede kutlayacaksınız. 89 yaşıma geldim “dünyada şunu anladım ki” deseniz bu ne olurdu?

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Gerçekten yıllarca kutlamaya devam etmek istiyorum, ama biliyorsun ki ben sadece genç kadınım.

OĞLUMDAN ÇOK UZAK KALDIM

Şarkılarınızdaki aşkta, anne ve babanızın etkisi var mı?

Ailemin sevgisi bana çok şey verdi. Ayrıca müzik, ruhları birleştiren ve birleştiren ilham veren, evrensel bir dildir.

Dolu dolu bir hayatınız oldu. Geriye dönüp baktığınızda yapamadığınız, içinizde kalan ne oldu? Müzik ve özel hayatınız için...

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Gerçekten çok özel bir hayatım var ve çok müteşekkirim ama burada olmak için çok çalıştım ve evimden ve oğlumdan uzak kalmak oldukça zordu.

TÜRKİYE HARİKA

Farklı bir coğrafya da büyüdünüz ve defalarca dünya turu yaptınız. Türkiye’ye de defalarca geldiniz. Seyircilerinize Türkiye ile ilgili neler söylersiniz?

Harika bir ülkedir, renklerle dolu, Kültür, müzik, tatlar ve sesler. Türkiye’ye gitmemiş olanları ziyaret etmeyi kesinlikle hep önerdim. “Pişman olmayacaksın” derim.

üba’nın efsane grubu Buena Vista Social Club’ın divası, bu kez kendi başına konser veriyor. 3 Ağustos’ta İstanbul Lifepark’ta şarkılarını seslendirip, baş döndüren danslarının yanı sıra geride bıraktığı hatıralarını da anlatacak. 89 yaşındaki dünya devi bu konserden sonra tekrar dünya turnesine çıkar mı, İstanbul’da konser verir mi bilinmez. O yüzden kendi deyimiyle belkide bu son öpücüğü kaçırmamak gerekiyor. Son pişmanlık fayda etmez. Yeni Şafak Pazar’a özel yaptığımız bu röportajda müziğinden ziyade kendisini daha yakından tanımak adına sorularımızı yönlendirdik.

Daha önce konserlerinizi izledim ve adeta Küba’yı İstanbul’a taşıdınız. Kendimizi ülkenizde hissettik bu nasıl bir enerji?

Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum. Müzik ruhu hareket ettiren eşsiz bir dil sanırım.

89 yaşına girdiniz inanıyoruz ki 100’ü de sahnede kutlayacaksınız. 89 yaşıma geldim “dünyada şunu anladım ki” deseniz bu ne olurdu?

REKLAM

Gerçekten yıllarca kutlamaya devam etmek istiyorum, ama biliyorsun ki ben sadece genç kadınım.

OĞLUMDAN ÇOK UZAK KALDIM

Şarkılarınızdaki aşkta, anne ve babanızın etkisi var mı?

Ailemin sevgisi bana çok şey verdi. Ayrıca müzik, ruhları birleştiren ve birleştiren ilham veren, evrensel bir dildir.

Dolu dolu bir hayatınız oldu. Geriye dönüp baktığınızda yapamadığınız, içinizde kalan ne oldu? Müzik ve özel hayatınız için...

REKLAM

Gerçekten çok özel bir hayatım var ve çok müteşekkirim ama burada olmak için çok çalıştım ve evimden ve oğlumdan uzak kalmak oldukça zordu.

TÜRKİYE HARİKA

Farklı bir coğrafya da büyüdünüz ve defalarca dünya turu yaptınız. Türkiye’ye de defalarca geldiniz. Seyircilerinize Türkiye ile ilgili neler söylersiniz?

Harika bir ülkedir, renklerle dolu, Kültür, müzik, tatlar ve sesler. Türkiye’ye gitmemiş olanları ziyaret etmeyi kesinlikle hep önerdim. “Pişman olmayacaksın” derim.

Bir röportajınızda ‘Türkler, bizlere çok benziyor’ demiştiniz bunu biraz açar mısınız?

Muhtemelen gülüşümüzden dolayı, iletişim kurma ve ifade etme yolumuz benziyor.

Önceki Türkiye’ye son 2 gelişinizde son kez diye lanse edildi bizler sizi gördüğümüz için çok mutluyuz ancak neden sürekli bir “son” ifadesi var?

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Sanırım “Buena Vista Sosyal Kulübü ile yapılan “Adios Turu”nu kastediyorsunuz ve ben bu projenin bir parçasıydım. Bu sefer benim solo projem.

Müziğiniz dünyayı bu tur ile kaçıncı kez dolaşıyor?

Northamerica, Fransa, Almanya, İspanya, Yunanistan, Rusya ve daha pek çoğunda bulundum. Türkiye bu turun bir parçası olduğu için çok müteşekkirim. Artık rakamları hatırlamıyorum.

Muhtemelen gülüşümüzden dolayı, iletişim kurma ve ifade etme yolumuz benziyor.

Önceki Türkiye’ye son 2 gelişinizde son kez diye lanse edildi bizler sizi gördüğümüz için çok mutluyuz ancak neden sürekli bir “son” ifadesi var?

REKLAM

Sanırım “Buena Vista Sosyal Kulübü ile yapılan “Adios Turu”nu kastediyorsunuz ve ben bu projenin bir parçasıydım. Bu sefer benim solo projem.

Müziğiniz dünyayı bu tur ile kaçıncı kez dolaşıyor?

Northamerica, Fransa, Almanya, İspanya, Yunanistan, Rusya ve daha pek çoğunda bulundum. Türkiye bu turun bir parçası olduğu için çok müteşekkirim. Artık rakamları hatırlamıyorum.

Ömrü sahnede geçti


rekora koşuyor. Yarım asırı geçen sanat hayatına Grammy de dahil sayısız ödül sığdırdı. 15 yaşındayken Küba’da dansçı olarak sahneye çıkar. Cuarteto d’Aida grubunda şarkı söylemeye başlar. Dünya onu 1996 yılında yayınlanan “Buena Vista Social Club” albümüyle tanır. Portuondo Billboard Latina ödülü aldı. İspanya’da La Mar De Musicas 2014’te ‘Ömür Boyu Başarı’’ ödülüne sahip oldu. Ömrünü sahnelerde geçiren Omara Portuondo ,

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85. Yaşını “85” turnesinde sahnelerde kutladı.

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