Hayat Nar hastalıklara karşı korur
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Nar hastalıklara karşı korur

İçinde pek çok vitamin barındıran nar adeta şifa deposu. Diyet Uzmanı Tuba Sungur, nar tüketmeniz için 6 önemli nedeni anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nar hastalıklara karşı korur
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İçinde pek çok vitamin barındıran nar adeta şifa deposu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, narın içerdiği zengin antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor ve oluşan kanser hücrelerinin çoğalmasının önlenmesine destek verdiğini söylüyor. Nar A vitamini, bazı B vitaminleri (B1, B2, B6), C vitamini, E vitamini ve folik asit gibi pek çok vitamin içermesinin yanı sıra potasyum, magnezyum, sodyum, kalsiyum, çinko ve demir gibi minerallerden de zengin bir meyve. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, bir porsiyon narın 100 gram ve yaklaşık 80 kalori olduğunu belirterek, “Sağlığımız üzerindeki etkilerinden faydalanmak için her gün bir porsiyon nar tanelerini çekirdekleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Ancak diyabet hastası iseniz narı daha az ve kontrollü tüketmeniz gerekir” diyor. Sungur, nar tüketmeniz için 6 önemli nedeni anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Dyt. Tuba Sungur
Dyt. Tuba Sungur

*Eklem ağrılarına iyi geliyor Yüksek antioksidan içeriğiyle vücutta kronik inflamasyonu önleyebiliyor ve vücuttaki iltihabın azalmasına destek veriyor. Bu etkileri sayesinde eklem ağrılarının hafiflemesine ve artrit gibi eklem hastalıklarının tedavisine katkı sağlıyor.

*Damarları koruyor

Yapılan çalışmalara göre; antioksidan kapasitesi yüksek olan nar suyu LDL (kötü huylu) kolesterolü düşürebiliyor ve trombosit aktivasyonunu azaltarak aterosklerozun (damar sertliği) önlenmesine yardımcı oluyor.

*Ciltte kırışıkları geciktirebiliyor

Yaş ilerledikçe vücutta antioksidan üretimi yavaşlıyor. Vücutta antioksidanın azalması da ciltte kırışıklıklara ve hızlı yaşlanmaya sebep oluyor.

*Kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor

Posa, kan şekerini düzenlemeye destek olan önemli etkenlerden biri. Sungur, nar çekirdeği içerdiği zengin lif sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

*Tümöre karşı etkili olabiliyor

Narın içerdiği zengin antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor ve oluşan kanser hücrelerinin çoğalmasının önlenmesine destek veriyor.

*Hafızayı güçlendiriyor

Narın içeriğindeki antioksidan bileşenlerin ve özellikle çekirdeğinde bulunan esansiyel bir yağ asidi olan punisik asidin hafızayı güçlendirmek gibi önemli bir işlevi var.

Kasaptan aldığı et kabusu oldu: Hayati riskim devam ediyor
FOTOĞRAF 6
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Elazığ’da yaşanan olayda, Bekir Aydın kent merkezinde bulunan bir kasaptan et aldı. Bekir Aydın eti yedikten sonra, el ve vücudunda yaralar çıktı. Aydın, yaraları sivilce sanarak hastaneye gitmedi. Daha sonra acil servise giden Aydın, 3 gün sonra yaranın büyümesiyle tekrar hastaneye gitme kararı aldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi enfeksiyon bölümünde yapılan tetkiklerde Aydın’da şarbon tespit edildi. Hastanın et yediğini söylemesi üzerine de durum Elazığ il Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman il Müdürlüğüne iletildi. Ekipler harekete geçerek ette yapılan incelemede şarbona rastlandı.

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Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Bekir Aydın, \"Şehir merkezinde bir kasaptan et aldım. Çok fazla almadım bir kiloydu. Aldığım eti eve götürdüm. Çocuklarım evde yoktu, ben de eti kendi ellerimle yıkadım daha sonra pişirdim. Oğlum ve eşim ile beraber yedik. Yemeği yedikten sonra sabah kalktığımda sol kolumda iğne ucu kadar bir sivilce çıktı. İlk başta umursamadım. Belki diken veya sinek ısırmıştır, diye düşündüm.

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Aradan zaman geçince kızarıklık ve yara daha çok büyümeye ve şişmeye başladı. Olaydan 24 saat sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki acil servis bölümüne gittim.
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Acilde bir şey yapamadılar, antibiyotik ve merhem yazıp kullanmamı istediler ve polikliniğe gelmem gerektiğini söylediler. Evde geceyi acılar içerisinde sabahladım” dedi.
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Hastanede yapılan tahlil ve tetkikler şarbona yakalandığını öğrendiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini dile getiren Aydın, \"Sabah uyandığımda yara daha çok şişmişti hemen hemen yumurta kadar olmuştu. Fırat Üniversitesi Hastanesine geldim. Burada muayene oldum, doktor zaten muayene ettikten sonra şarbona yakalandığımı söyledi. Tahlillerim yapıldı ve yatışım gerçekleşti. Polis ekipleri de hastaneye gelerek ifademi aldı.

Eti nerden ve kimden aldığımı sordular, ben de gerekli bilgileri verdim. Olayı İl Sağlık ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri de takip etti. Beni arayarak etten numune aldıklarını ve incelemede etten şarbon çıktığını illetiler. Ben sonuna kadar davamdan vazgeçmeyeceğim. Sağlık çok önemli. Ben yandım başka kimse yanmasın. Bu toplum açısından çok önemli bir vaka.

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Bu hayvanlar nerden geliyor, kimden alınıyor, aşıları var mı yok mu kimse bunları araştırmıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Biz toplum olarak kasaplara güvenmeyeceksek daha biz güvenelim? Kasap hakkında soruşturma başlatıldı. Kasap dükkanına mühür vurdular. Şuanda hayati riskim devam ediyor kurtulmuş değilim” diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından şarbonlu et sattığı tespit edilen kasap dükkanının mühürlendiği öğrenildi.
Kasaptan aldığı et kabusu oldu: Hayati riskim devam ediyor
Elazığ'da bir kişinin hayatı, kasaptan aldığı etle alt üst oldu. Aldığı etin kendisine şarbon bulaştırdığını söyleyen Bekir Aydın, vücudunda yaraların çıkması üzerine hastaneye gittiğini ve hayati riskinin devam ettiğini belirtti. Söz konusu kasap dükkanı ise mühürlendi.


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