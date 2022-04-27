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Hayat Nihat Hatipoğlu sahte dincilere karşı uyardı Peygambere gerek yok Kuran var diyenlere itibar etmeyin
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Nihat Hatipoğlu sahte dincilere karşı uyardı: 'Peygambere gerek yok Kur'an var' diyenlere itibar etmeyin

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Üzülerek söylüyorum; yanlış yolda olan Kuran-ı Kerime, peygambere saygısız olan ilahiyatçılar da çoğaldı. 'Peygambere gerek yok Kur'an var' diyenlere itibar etmeyin" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Nihat Hatipoğlu sahte dincilere karşı uyardı: Peygambere gerek yok Kuran var diyenlere itibar etmeyin
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sultangazi'de konuştu.

Sultangazi Belediyesi tarafından; sohbet, konser ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı 'Ramazan Etkinlikleri' devam ediyor.

"KURANI KERİM VE PEYGAMBERE SAYGISIZ İLAHİYATCILAR ÇOĞALDI"

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki programda konuşma yapan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Üniversiteleri yakından takip ediyorum. Üzülerek söylüyorum; yanlış yolda olan Kur'an-ı Kerime, peygambere saygısız olan ilahiyatçılar da çoğaldı. Bunlara dikkat edelim.

  • Dini kimden ve nereden öğrendiğimize dikkat edelim. Diyanet'e güvenin. Diyanet Başkanlığı iyidir, ben de 35 yıl çalıştım. Diyanet Başkanlığı bu gibi operasyonlardan tek bir yara almadan sıyrılmış bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da aynısı olur. 'Peygambere gerek yok Kur'an var' diyenlere itibar etmeyin" diye konuştu.

Davetlilerin oldukça ilgi gösterdiği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, soruları da cevaplandırdı.

DHA

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