Hayat Ödül avcıları İstanbulda
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Ödül avcıları İstanbul’da

İstanbul Modern Sinema, 92. Akademi Ödülleri heyecanı yaklaşırken, geçen yıla kadar “Yabancı Dilde En İyi Film” olarak anılırken bu yıl “En İyi Uluslararası Film” olarak değiştirilen kategoriye odaklanıyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çekişmeli geçecek Oscar yarışına başvuran 93 ülkenin filmleri Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden özerk bir kategoriyi oluşturuyor. Güney Kore filmi Parazit (Gisaengchung), Çek Cumhuriyeti’nden siyah-beyaz film Boyalı Kuş (The Painted Bird), Victor Hugo’nun romanındaki kırık toplum düzenindeki devrim ve isyan temasını günümüz Parisi’nin banliyösüne uyarlayarak bir suç ve vicdan hikâyesi anlatan Fransız yapımı Sefiller ve Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle birlikte yaşayan Hatice üzerinden insan-doğa ilişkisini inceleyen Makedonya adayı belgesel Bal Ülkesi 16-30 Ocak 2020 tarihleri arasında gösterilecek.

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