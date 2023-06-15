Ödüllü bir Bursa hikâyesi 

İstanbul’u, Ankara’yı bir kenara bırakıyorum. Şehir edebiyatı konuşulurken İzmir, Çukurova, hatta Yunan’dan Mavi Yolcular’a Antalya, Bodrum, Batı Anadolu’nun tütün tarlaları, Çanakkale, Troya hatırlanırken Bursa hep gözden uzaktır. Oysa Türk edebiyatına katkısı bakımından Ankara, kendisini devlet şehri yapan irade ile tanışana kadar Bursa karşısında epey tecrübesiz ve sadedir. İstanbul’un her tarafıyla kapısı olan Bursa, tarihinden folkloruna, mimarisine kadar İstanbul’a benzerken edebiyat bahsinde başka bir yol yürümüş olabilir mi? Mümkün değil. Ancak geldiğimiz yerde Tanpınar olmasaydı edebiyat ve Bursa ilişkisini harikulade yaratıklar dünyasındaki hayallerden ibaret sanacaktık. Bursa’nın edebiyat tarihi açısından monografisi yazılmamış, çalışılmamış, daha da kötüsü bu şehrin imkanını tüketenler bunun için herhangi bir zahmete katlanmayı düşünmemişlerdir. Şehrin bir buçuk asırlık dergicilik ve tiyatro birikimi var. Klasik dönemde yetişmiş onlarca şairi var. Mudanya başta olmak üzere pek çok kasabasıyla misafir ettiği memur, bürokrat edebiyatçıları var. İstanbul’dan tedavi için gelip giden, ağrılarından muzdarip kadın edebiyatçıları var. Asırlara dayanan bu malzeme, bu servet, 90’lardan sonra İstanbul edebiyatını takip eden, hatta besleyen dergicilik, yayıncılık ile genişledi. Bursa, bir taşra şehri olmaktan çıktı. Burada yetişen sanatçılar şiir, roman ve hikâye vadisinde özgün Bursa metinleri ürettiler. Yücel Balku’suz bir Koza Han tasavvur etmek pek mümkün görünmüyor. Kemal Selçuk’u, Cemiyet Kaçkın’ı ile burada hatırlayalım. Aslı Tohumcu’nun Ölü Reşat’ı da otobiyografik cephesiyle Çekirge sırtlarından şehrin eteğine uzanır. Bir solukta Bursa ve edebiyat için yazdığım bu satırlara Halil Ziya Doğruöz’ün Müzmin Susuzluk’u vesile oldu. Kitap, bir uzun hikâye. Bursa’da verilen Tanpınar Edebiyat Ödülü’nü kazanmış. Müzmin Susuzluk, Bursa edebiyatına katkısı ile değil modern Türk hikâyeciliğine katkısı ile dikkat çekici bir ilk kitap. Bursa’dan bahsetmesi bu şehrin edebiyatını zenginleştirdiği için ayrıca önemli kabul edilebilir.

HAYAT VE ŞEHİR ARASINDA DENGE

Müzmin Susuzluk, 72 sayfalık küçük bir metin. Her sayfasında Bursa’nın bir sokağı, semti, mimari eseri, huyu, mizacı, âdeti geçiyor. Ezan sesleri de var, eski mezarlıkları da ama meyhaneleri ile meşhur sokakları unutulmamış. Buna rağmen okurun dikkati esas hikâyeden uzaklaşmıyor. Şehir, metni bunca kuşattığı hâlde kitabın hiçbir kısmında şehrin iğreti durmaması kolay elde edilebilecek bir maharet değil. Oysa bazı sayfaları bir turist rehberi adımlıyor, bazı paragrafları şehir planlamacısı söylüyor gibi. Bu didaktik atmosferin ortasında Müzmin Susuzluk’u tertemiz bir sanat metni hâlinde bırakan bir denge söz konusu. Bu denge, otuzlu yaşlarının ortasındaki anlatıcının kendi hayat hikâyesi ile şehrin son otuz yılı arasında kuruluyor. Kitabın yüklendiği bu ahengi sarsan bir çatışmadan da bahsetmek mümkün. Anlatıcı, eski bir Bursa evinin müteahhit elinde dönüştürülmüş apartman dairesinde yalnız başına hayata bakarken birkaç kuşak geriden gelerek kendisini var eden insanları, çocukluğunu, komşularını, şehrin yerlisi Rumları anlatıyor. Ona daima ölümlerle gelen yokluk duygusu, tahrip olmuş birinci derece akrabalık ilişkileri eşlik ediyor. İç sesiyle ya da ürettiği hayali bir sesle konuşmaları, kavgası, denge dediğim terazinin bir yanını işgal ediyor. Öte tarafta ise sadece şehir halkı içinde nam salmış esnaftan, AVM markalarına giden günlerin muhasebesi yer alıyor.

BURSA’NIN NESİ MEŞHURDU BABAANNE?

Geçmişin bir kuyu gibi bizi içine çektiği muhakkak. Bu meşhur sözü Doğruöz kitabın merkezine alarak kuyu metaforu ile susuzluğa çıkmayı gösteriyor. Hiçbir zaman geçmeyecek bir susuzluğa talip, burada anlatılanlar.

Kitabın üslubu en az kurgusu kadar dikkat çekiyor. İki sayfa devam eden ve “Bursa’nın nesi meşhurdu babaanne?” sorusuyla başlayan kısmı üslup ve kurguyu bir arada göstermesi bakımından ayrıca tavsiye ederim. Bursa’nın maddî mirası bir yana, eskilerin kullandığı ihtişamlı Türkçe, muhteris insanlar, karılarının esiri kocalar, ilkgençliğin tazeliğinde aynı anda anasız babasız kalan anlatıcı bu uzun paragrafın sınırlarını tayin ediyor.



