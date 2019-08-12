Hayat Oğluna bayram hediyesi
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Oğluna bayram hediyesi

Böbrekleri iflas eden 10 yaşındaki Arda Demirci’ye babası Hürmet Demirci’den nakil yapıldı. Baba Demirci Arda’ya adeta bayram hediyesi verdi. Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Böbrek hastalığının tedavisinde en ideali organ nakli” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Oğlu Arda’ya böbreğini veren baba Hürmet Demirci, “Canım pahasına oğlumu kurtarmak istedim” dedi.
Oğlu Arda’ya böbreğini veren baba Hürmet Demirci, “Canım pahasına oğlumu kurtarmak istedim” dedi.

Böbrekleri iflas eden 10 yaşındaki Arda Demirci’ye babası Hürmet Demirci (44) donör olarak umut oldu. Demirci ailesi, beş ay önce halsizlik, mide bulantısı ve bacak çarpıklığı şikayetiyle hastaneye götürdükleri çocuklarının böbrek hastası olduğunu öğrendi. Mayıs 2019’da diyalize başlayan minik Arda’nın yaşam fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybettiğini gören baba Demirci oğluna donör olmak istedi. Üç gün önce İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde gerçekleşen operasyonla baba Demirci “Canımı veririm” dediği minik Arda’ya tek böbreğini vererek can oldu.

Anne ve babasıyla poz veren Arda’nın mutluluğu yüzünden okunuyor.

GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİMESİNİ İSTEMEDİM

  • Beş aydır yaşadıkları süreci Hürmet Demirci Yeni Şafak’a şöyle anlattı: “İki çocuğum var. Arda en küçüğü. Gemilerde çalıştığım için onunla çok vakit geçiremiyordum. Eşim ayaklarında ve midesinde problem var diye doktora götürdü. Fakat ortopedi diye gittik. Kan tahlillerinden sonra böbrek hastası olduğunu öğrendik. Bize iki seçenek sundular. Hemodiyaliz ya da periton diyalizi. Biz beş ay boyunca periton diyalize girdik. Arda okula devam edemedi. Gözümüzün önünde eriyen daha 10 yaşındaki oğlumun ömür boyu diyalizi çekmesini istemedik. Ailece donör olmak için kan verdik. Benimki uydu. Kilo fazlam olduğu için altı ay beklememi söylediler. Canım pahasına oğlumu kurtarmak istedim. Çok kolay bir operasyon geçirdik. Çocuğumun hayatını kurtardığım için çok mutluyum. Kesinlikle herkesin organ bağışı yapması lazım. Bugün bize yarın başka birisine.”

ARDA’YI DİYALİZDEN KURTARDIK

Ayhan Dinçkan

Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Arda’nın ‘nefronotiz’ adlı bir böbrek hastalığı vardı. Bu hastalıkta belli bir süre bu hastalar kontrol altında tutulur. Ama son dönem böbrek yetmezliği denilen durumlarda diyaliz tedavisine başlanır. Ancak diyalizin etkilerinden dolayı aile diyalizle bu ömrün geçemeyeceklerine karar vermiş. Alınan kan örneklerinden sonra baba verici oldu. Biraz kilo problemi dışında hiçbir hastalığı yoktu. Babadan alınan böbrek Arda’ya nakledildi. Başarılı bir operasyonla Arda’yı diyalizden kurtardık” dedi.

EN İDEALİ ORGAN NAKLİ

Türkiye’de böbrek hastlarının sayılarının yüksek olduğuna dikkat çeken Dinçkan, “Türkiye’de 65 bin civarında diyalize giren hasta var. Nefroloji Derneğinin verilerine bakacak olursak bu insanların hepsi böbrek nakli bekleme listesinde değil. Bir çok insan böbreğe ihtiyacı olduğunun ya farkında değil ya da yaşlı oldukları için istemiyor. Resmi rakamlarla nakil bekleyenlerin sayısı 26 bin civarında. Diyalize giren hastaların büyük oranı yaşlı olsada organ nakli bekleyenler çocuklar da var. Geçen yıl 4 bin çocuk organa kavuştu. Böbrek hastalığının tedavisinde en ideali organ nakli. Diyaliz dediğinde iş makineler kalıyor. 250 gramlık yaptığı işlemi hiçbir makine gerçekleştiremiyor. Hele çocuklarda çok önemli” ifadelerini kullandı.

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