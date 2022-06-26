Öğrencilerden moda sektörüne ilk adım

Moda Tasarım öğrencileri için yılın en heyecan verici zamanı geldi. Özellikle bu yıl mezun olan öğrenciler, aylardır üzerine çalıştıkları tasarımlarını mezuniyet defileleri ile moda dünyasına arz edecekler. Haliç Üniversitesi’nin, genç tasarımcılarla moda dünyasının değerli isimlerini bir araya getirdiği “Fashion Runway” de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Haliç Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri genç tasarımcılar tarafından hazırlanan defile; Denim, Party Dress ve Avangart Koleksiyon olmak üzere üç farklı konsept altında modaseverlerle buluştu.

Defilenin koreografisi Paris Fashion Week ve Milano Fashion Week gibi moda dünyasının değerli merkezlerinde defileler hazırlamış olan koreograf Ferhan Aral tarafından hazırladı. 64 farklı tasarımın yer aldığı defile hem giyilebilir hem de avangart parçalarıyla dikkat çekiyor. “Sokağın özgür ruhunun sergilenmesi” mottosuyla hazırlanan kreasyonda aynı zamanda özel üretim kumaşlar el işçiliğiyle buluşturuluyor. Genç tasarımcıların özgünlüğünü konuşturdukları defile, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri genç tasarımcıların sektördeki önemini bir kez daha gösteriyor.

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ÜÇ FARKLI KONSEPTTE ÖZGÜN TASARIMLAR

Öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren proje derslerinde yapmaya başladıkları zamandan son sınıfa kadar öğrendikleri teknikleri içeren tasarımların bir jüri tarafından seçilmesiyle oluşturulan “Fashion Runway”de her sınıftan öğrenci yer alabiliyor. Defiledeki tasarımlar üzerinde kumaş manipülasyon tekniği öne çıkıyor. Tasarımlarda öğrencilerin önce tekstil yüzeylerini tasarlaması, ona şekil vermesi sonrasında ise bunu bir koleksiyona dökmesi söz konusu. Koleksiyonda hem dokuma hem örmenin yanında denim üzerine özellikle birçok yaratıcı tasarım görülebiliyor. Defilede yer alan konseptlerden ilki “Denim”. Denim yüzeyler üzerinde deneysel çalışmalar yapan öğrenciler birbirinden ilgi çekici görünümler yakalamış. Bir diğer konsept ise “Party Dress”. Bu konsepte daha çok ikinci sınıfların yer aldığını söyleyen Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Zehra Doğan Sözüer, bu tasarımlarla ilgili “Giysi tasarlamaya ilk başladıkları andan itibaren çok heyecanlılar. Bu tasarımlar da içlerinden dökülen tanecikler, çok da iddialılar” diyor. Defilenin son konsepti ise “Avangart”. Giysinin artık giyilebilirliğinin sorgulandığı ama aynı zamanda sanatsal noktalara vardığı bir koleksiyon. Birtakım iddialı form denemeleriyle “Bu parça giyilir mi, giyilmez mi?” arasında kalınan bir çizgide gezinen tasarımlar bu koleksiyonda yer alıyor.

“Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren bu defilede yer alma şansı yakaladıkları için onları erkenden bu pratiğe alıştırmış ve sektöre tanıtmış oluyoruz. Kendilerini gösterme fırsatını biraz daha öne çekmiş oluyoruz” diyen Sözüer, artık sektöre açılacak deneyime sahip olmuş son sınıflardan daha çok özgün ve özgür çalışmalar geldiğini söylüyor. Üniversitenin geçmiş dönemlerinden mezun öğrenciler, birçok farklı firmada tasarımcı olarak yer alıyor. Kurumsal ve haute couture konseptinde pek çok markada tasarımlar yapıyorlar. Bir kısmı ise özellikle Instagram gibi yeni mecralar üzerinden kendi markalarını kurmuş. Sözüer, “Bu sektörün özgün, marka oluşturabilecek tasarımcıya çok ihtiyacı var” diyor.

Defile, Haliç Üniversitesi için bir ilk. Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, defileyi düzenlemekteki ilk hedeflerinin öğrencilerinin yıl boyunca üzerinde çalıştıkları tasarımları herkese tanıtabilmek olduğunu söylüyor. Buradaki temel nokta öğrenci emeğinin herkes tarafından bilinmesi. Özellikle yeni kampüslerindeki fiziki avantajları kullanarak, bu defileyi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri için her eğitim-öğretim yılı sonunda gerçekleştirerek gelenekselleştirilmesi düşünülüyor. Defile davetlileri arasında tekstil sektörünün önemli marka ve isimleri yer alıyor. Utlu, “Özellikle son sınıf öğrencilerimiz olmak üzere öğrencilerimizin yapmış oldukları projeleri sanayiye sunmayı istiyoruz. Böylece üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirerek öğrencilerimizin elde ettikleri başarının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz” diyor.

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BEDEN VE METAMORFOZ

Zeynep Kambay, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nden bu sene mezun oluyor. Tasarımı için seçtiği konu “beden ve metamorfoz” olmuş. Bedenin değişimi üzerine düşünerek tasarımında manipülasyon tekniği üzerinde ilerlemiş. Tasarımında esinlendiği canlı ise ipek böceği olmuş. Krep, organze ve tafta kumaşları kullanarak bir ceket, pantolon takımı tasarlamış. Kendi markasını kurmak hedefinde olan Kambay, ev tekstili üzerinde ilerlemek istiyor.

İLHAMIM DİĞER İNSANLAR

Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nden mezun Hümeyra Çakır, aynı bölümde yüksek lisans yapıyor. Defilede yer alan görünümünün adı “Diğer İnsanlar”. “Ben aslında var olmayan bir yerdeki var olmayan insanların, daha doğrusu insan ırkının asimile olmuş halini tema alıyorum” diyen Çakır, tasarımında bolca desen kullanmış. Bu desenlerle aslında farklı ırkların görünüşlerini ve derilerini temsil etmeye çalışmış. Deri olarak yansıttığı kumaş yüzeyleri için kumaş manipülasyonu tekniğini kullanmış. Tasarımını bolca nakış ve boncuklar ekleyerek tamamlamış. Haliç Üniversite’sinde hem akademik hem de sanatsal anlamda eğitim aldıklarını söyleyen Çakır, gelecekte akademiden devam ederken bir yanda da sanatsal çalışmalarına, özellikle “wearable art-giyilebilir sanat” çalışmaya devam etmeyi planlıyor.

İlknur Çelik

İLK HEDEF KENDİ MARKAMI KURMAK

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencisi İlknur Çelik, tasarımında “Oyuncuya ve sahaya saygı” mottosuyla bilinen golf oyunundan esinlenmiş. Tasarımını zıtlıklar üzerine kuran Çelik, “Güneşin altında oynanan bir oyunda bir mont giymek nasıl olur?” düşüncesi ile tasarımını bir kış koleksiyonuna dönüştürmüş. Zamansız desenlerden biri olan ekoseyi tercih etmiş ve elyafla kalınlaştırdığı parçayı el işçiliği kapitone ile tamamlamış. Aynı zamanda tasarımında golf topu üzerindeki deliklerden esinlenerek parçaların farklı yerlerine yuvarlak pencereler açmış. Çelik, mezun olur olmaz kendi markasını kurmayı hedefliyor.

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