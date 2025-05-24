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Okul bahçesinde kurulan serada topraksız tarım eğitimi veriliyor

Okul bahçesinde kurulan serada topraksız tarım eğitimi veriliyor

14:2624/05/2025, Cumartesi
AA
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Fevzi Çakmak İlkokulunun bahçesine kurulan serada öğrenciler, topraksız tarım yöntemlerini öğreniyor.
Fevzi Çakmak İlkokulunun bahçesine kurulan serada öğrenciler, topraksız tarım yöntemlerini öğreniyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulunun bahçesine kurulan serada öğrenciler, topraksız tarım yöntemlerini öğreniyor. Sınıf öğretmeni Samet Kerti'nin girişimiyle akvaryum motoru, su borusu, hortum ve bidon gibi malzemelerden okul bahçesine sera kuruldu. Öğretmen Kerti: "Topraksız tarımın iklimden bağımsız seralarda olması, iklimden etkilenmemesi hoşlarına gitti. İleride ziraat mühendisi olup topraksız tarım yapmayı isteyen öğrencilerimiz var" dedi.

Fevzi Çakmak İlkokulunda sınıf öğretmeni Samet Kerti, bir öğrencisinin "Toprak olmadan tarım yapılabilir mi?" sorusundan esinlenerek okulun bahçesine topraksız tarımın yapıldığı sera kurmak için okul idaresine öğrencileriyle hazırladığı projeyi sundu. Okul idaresinin destek vermesiyle harekete geçen Kerti, öğrencileriyle akvaryum motoru, su borusu, hortum ve bidon gibi malzemeleri kullanarak sera kurdu.

Serada çilek üretimine başlayan öğrenciler, topraksız tarım uygulamalarını deneyimleme fırsatı buluyor.

"Topraksız tarımın iklimden etkilenmemesi hoşlarına gitti"

Sınıf öğretmeni Kerti, ilçede tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığını belirterek, dolu ve fırtına gibi doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini konuşurken bir öğrencisinin, "Toprak olmadan tarım yapılabilir mi?" sorusunu yönelttiğini söyledi.

Bunun üzerine topraksız tarımı uygulamalı öğretmeye karar verdiğini anlatan Kerti, "Sınıfta akıllı tahtamızda öğrencilerimle topraksız tarımın nasıl yapıldığını, önemini, topraksız tarımın ülkemizdeki gelişimini ve topraksız tarıma ne kadar hakim olduğumuzu araştırdık. Öğrendikleri bilgiler öğrencilerimin dikkatini çekti. Topraksız tarımın tamamen iklimden bağımsız seralarda olması, iklimden etkilenmemesi hoşlarına gitti." dedi.

Öğrencilerinin ortaya koyduğu çabayla çeşitli malzemelerden oluşturdukları sistemle topraksız çilek üretimine başladıklarını anlatan Kerti, öğrencilerin bu sayede topraklı ve topraksız tarım arasındaki farkı da anlamaya başladıklarını belirtti.


Geleceğin ziraat mühendisleri okul bahçesinde pratik yapıyor.

Kerti, "Topraksız tarımın fazla bir zahmeti yok. Kendileri topraksız tarımda bitkinin besin değerlerini ölçebiliyorlar, besin takviyesi yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz topraksız tarımın daha kolay ve pratik olduğunu görünce bu tarıma merak sardılar. İleride ziraat mühendisi olup topraksız tarım yapmayı isteyen öğrencilerimiz var." diye konuştu.

Öğrencilerden Hayrunisa Şirin, nisan ayındaki zirai dondan bahçelerindeki meyve ağaçlarının etkilendiğini, bu durumun kendilerini üzdüğünü belirtti.

Bu nedenle iklimden bağımsız üretim olanağı sağlayan seracılığa ve topraksız tarıma merak duyduklarını anlatan Şirin, "Topraksız tarımda bitkiler daha erken büyüyor ve daha erken hasat yapılabiliyor. Bu da kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Erdem Çelik de topraksız tarımın tarımsal üretimin artırılması açısından önemli olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Gelecekte ziraat mühendisi olup modern bir sera kurmayı hedefliyorum. Don olayları oluyor, bu nedenle bu projeyi yaptık. Ürettiğimiz çileklerimizi yakın zamanda toplayacağız." dedi.



#Elazığ
#İlkokul Öğrencileri
#seracılık
#topraksız tarım
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