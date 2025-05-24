MEB okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak 2025?

Yaz tatili heyecanı tüm yurtta artarken, öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine çevirdi. Eğitim maratonunun sonuna yaklaşılırken, “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen aileler, resmi tarihler doğrultusunda hazırlıklarını yapmaya başladı. İşte okulların kapanış tarihi ve yaz tatiline dair merak edilen bilgiler…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim dönemi, öğrencilerin karnelerini almasıyla son bulacak ve yaz tatili resmi olarak başlayacak. Yaz tatili süresi toplamda 80 gün olacak ve yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?