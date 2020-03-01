Onurlu yaşamın hayalini işledim

Suriyeli modacı Reem Masri, For Sama filmi ile Oscara aday olan Waad Al-Kateab’ın ödül töreninde giydiği elbiseyi tasarladı. Masri, 2013 yılında Suriye’de Al Kateab’ın kocası Dr. Hamza Al-Kateab ile arkadaş olduktan sonra Waad ile tanışmış. İkili kısa bir süre yakın arkadaş olmuşlar. Waad, Reem’den Oscar töreni için özel bir tasarım istediğinde hemen kabul etmiş. Bir hafta gibi kısa bir sürede elbiseyi bitirmiş. Waad , Londra’da olduğu için prova yapamamışlar. En zoru ise elbisenin törenden bir gün önce Amerika’ya ulaşması olmuş. Bize süreci ayrıntılarıyla anlatan Reem, tüm dünyaya sade bir elbiseyle mesajımızı ulaştırmayı başardık diyor.

Suriyeli modacı Reem Masri

Moda eğitimini nerede aldınız ?

Halep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldum. Bu bölümü seçmemin birden çok sebebi vardı. İlki çocukluğumdan beri moda çizimleri yapmam ve bu alanı çok seviyor olmam. Diğeri de Halep’teki üniversitenin bu dalda eğitim veren ülkenin ilk devlet üniversitesi olması.

Mezun olunca da kendi alanınızda mı çalıştınız ?

Üniversitede eğitim alırken bir moda, tasarım ve dekorasyon dergisinde çalıştım. Dört yıl boyunca orada tecrübe kazandım. Mezun olduktan sonra ise kendi adıma küçük bir marka kurdum. Abeye üzerine Arapça isim ve harfleri işlediğim özel kıyafetler tasarladım.

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Sadece Halep’te mi satışlar yapıyordunuz ?

Hayır, Danimarka, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerine satış yapıyordum.

Gaziantep’e ne zaman taşındınız ?

2010 yılında evlendim. 2012 yılında savaş yüzünden ülkemden ayrılmak zorunda kaldım ve Gaziantep’e iki kızımla beraber geldim.

Gelir gelmez moda işine mi girdiniz?

Aslında planım öyle idi. Fakat ilk geldiğimde insani yardım konusuna yoğunlaştım. Bu benim vaktimin çoğunu alıyordu. Üstelik beraber çalışacağım bir ekip de bulamamıştım. Sonra kendime ait bir iş kurmam gerektiğini anladım. Düğün, kına, doğum günü, davet ve bunun gibi işleri organize eden küçük bir şirket açtım. Online satış ve pazarlama da yaptım.

ELBİSENİN YOLCULUĞU İLGİNÇTİ

Oscar töreninde Waad Al-Kateab’in elbisesinin tasarımını siz yaptınız. Çok ses getirdi. Nasıl gelişti süreç ?

Waad, yakın arkadaşım. Oscar töreni kıyafeti konusunda beni aradı ve tasarımı yapmamı istedi. Bu benim için çok kolaydı. Çünkü onun giyim zevkini iyi biliyorum. İlk önce kafamdaki modellerin çizimini yaptım ve ona gönderdim. Sonra da rengini üzerine düşündük. Bu da çok özel oldu.

Neden ?

Waad’ın eşi Hamza’nın Halep’teki evlerinde yetiştirdiği bir bitki vardı. Adı da “deli bitki” onun rengini seçtik.

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Waad Gaziantep’e gelmedi mi?

Hayır, gelemedi. Londra’da idi. Beden ölçülerini bana yazıp gönderdi. Prova yapamadık doğal olarak. Bir hafta gibi kısa bir sürede elbise ortaya çıktı. Bütün detaylar üzerine ince ince düşündük. Çünkü hata yapma şansımız yoktu. Elbiseyi tamamladıktan sonra ise onu Waad’a ulaştırma sorunu çıktı.

Nasıl bir sorun ?

Elbisenin yolu çok uzundu. Gaziantep’ten İstanbul’a, oradan Londra’ya ve ardından Amerika’ya gitti. Oscar töreninden bir gün önce ona ulaştı. Başka bir elbise de düşünmemişti.

Waad çok büyük bir risk almış.

Elbise ulaşacak mı, bedenine uyacak mı hepimiz endişeliydik. Ancak o bana güvendi. Ben de onun güvenini boşa çıkarmadım.

Elbisenin üzerinde yazılanlar çok konuşuldu. Bu konuyu anlatır mısınız ?

“Hayal kurmaya cüret ettik ve şerefimizden pişmanlık duymayacağız.” Bizi ülkemizden zorla çıkardılar, binlerce Suriyeli hayatını kaybetti. Şerefimizi ve onurumuzu ayaklar altına almaya çalıştılar. Ancak biz şerefimizi kurtarmak için hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğiz. Waad, Oscar töreninde o elbiseyi giydi ve insanlar üzerinde ne yazdığını sordu. Böylece hedefimize ulaştık. Mesajımızı tüm dünyaya duyurduk. Üstelik pahalı olmayan bir yolla sade bir elbise ile bunu başardık.

Gaziantep’te çalışmalarınız nasıl gidiyor ?

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Halep’ten vatanımdan, toprağımdan ayrıldıktan sonra ilk geldiğim ve sığındım yer oldu. Bizi kabul etti ve burada iki kızımla bir yuva kurdum. Savaştan sonraki bütün projelerimin başlangıç yeri.

Ne planlıyorsunuz?

Moda tasarım alanında çalışmaya devam edeceğim. Diğer yandan dekor ve organizasyon şirketindeki çalışmalarım sürecek. Bu iki alan birbirini besliyor. İlerde bir moda şirketi kurmak istiyorum ve tasarımları pazarlayıp para kazanmayı hedefliyorum.

Suriye’nin geleceğine ilişkin ne düşünüyorsunuz?

Tamamen belirsiz ve önümüzü göremiyoruz. Tek dileğim akan kan dursun ve artık insanlar huzur bulsun. Hayalimde ise barış ve adaletin olduğu bir Suriye’nin yeniden inşası var.

Başlangıçta dil büyük sorundu

Mülteci bir kadın olarak Türkiye’ye ilk geldiğinizde zorluklarla karşılaştınız ?

Ülkesinden ayrılan Suriyeli kadınlar çok fazla zorlukla karşılaşıyor. Bunlardan ilki ve en büyüğü dil sorunu. Hayatını sıfırdan kuracaksın ve derdini anlatamıyorsun. Nereden başlayacağını bilmez bir halde oluyorsun. Buna rağmen azim ve ısrarla birçok kadın başarıya ulaştı. Sadece çalışan kadınlar değil, evlerinde çocuklarına bakan ev hanımları da büyük işler başardı.

Siz moda alanında Türkiye’de çalıştınız ve başarıya ulaştınız. Suriyeli kadınlara bir mesajınız var mı?

Bütün dünyaya şunu söylemek istiyorum. Başka bir ülkeye gidip yaşama tutan mülteci bir kadın başarıya ulaşmıştır. Sesini uzaklara ulaştırmıştır. Bana göre Suriyeli bir kadın yalnız olsa bile hayallerini gerçekleştirecek güce sahiptir.