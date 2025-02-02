Op. Dr. Barkın Yavuz: Burnun yüzle uyumlu ve doğal görünmesi artık en temel beklenti

Son yıllarda burun estetiği özellikle gençler arasından büyük popülerlik kazandı. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Barkın Yavuz, bu operasyonlarda doğallığın ve burun fonksiyonlarının korunmasının ön planda tutulduğunu vurguladı. Dr. Yavuz, özellikle gençler arasında popüler olan burun estetiğinin, artık ileri yaş grupları tarafından da sıkça talep edildiğini ifade etti. Teknolojideki gelişmeler sayesinde hastaların hem ameliyat sırasında hem de sonrasında daha rahat bir süreç geçirdiğini belirten Yavuz, kişiye özel planlanan operasyonların başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi.

HASTA BEKLENTİLERİ DİKKATE ALINIYOR

Burun estetiğine olan talebin giderek arttığını belirten Op. Dr. Barkın Yavuz, süreci şu şekilde anlattı: “Hastalarımız muayeneye geldiklerinde öncelikle şikayetlerini ve taleplerini detaylı bir şekilde dinliyoruz. Daha sonra, endoskopik yöntemlerle burun içindeki eğrilikleri kontrol edip, burnun dış görüntüsündeki kusurları değerlendiriyoruz. Tüm bu aşamalardan sonra hastamızla birlikte bir ameliyat planı çiziyoruz. Eskisi gibi büyük tamponlar yerine artık silikon tamponlar kullanıyoruz. Bu tamponlar, nefes almayı sağlayan özel bir tasarıma sahip. Böylece tampon kullanımına dair korkular neredeyse tamamen ortadan kalktı.”

PIEZO TEKNOLOJİSİYLE DAHA HIZLI İYİLEŞME

Burun ameliyatlarında kullanılan modern cihazların hastalara sağladığı avantajlardan da bahseden Op. Dr. Yavuz, “Piezo cihazı sayesinde ultrasonik ses dalgaları kullanılarak burnu, heykeltıraşın bir taş üzerinde çalışması gibi hassas bir şekilde şekillendirebiliyoruz. Bu teknoloji, ameliyat sonrası morluk ve şişliklerin hızla azalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca hastalarımızın ağrısı minimal düzeyde oluyor. Ameliyat sonrası iyileşme süreci bir hafta gibi kısa bir süreyi kapsıyor. Tamponlar 7-8 günde çıkarılıyor ve hastalar normal hayatlarına dönüyor.” diye konuştu.

DOĞAL BURUNLAR ÖN PLANDA