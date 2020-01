Oscar listesinde bomba sesleri

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan bu yana verilen ve bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adaylarının açıklandığı listeye Suriye’de yaşanan savaş üç farklı filmle girdi. Binlerce kişinin öldüğü ve dünyanın kör sağır olduğu bu savaş bakalım Oscar dünyasında bir karşılık bulacak mı?

Bilindiği gibi Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı Joker, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu dahil toplam 11 dalda aday gösterilerek bu yıl en fazla Oscar adaylığı kazanan yapım oldu. Martin Scorsese’nin The Irishman’i, Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood’u ve Sam Mendes’in 1917’si de 10’ar dalda Oscar’a aday gösterildi. En iyi film için dokuz film yarışacak. Gelelim bu yıl adaylar arasında yer alan Ortadoğu filmlerine. Listede ikisi Suriye’den biri Tunus’tan olmak üzere üç film yarışa katılıyor. Bu üç filmin ortak noktası ise Suriye’deki savaşı anlatması. Bakalım dünyanın sağır kaldığı bomba seslerine Oscar jürisi kulak tıkayacak mı?

For Sama

FAYYAD YİNE ADAY OLDU

Feras Fayyad’ın yönettiği Mağara( The Cave) Suriyeli doktor Amani’nin bir yeraltı hastanesinde yaşadıklarına odaklanıyor.

American Factory, The Cave, Edge of Democracy, For Sama ve Honeyland, bu yıl “En İyi Belgesel” dalında gösterilen adaylar. Listede yer alan The Cave ( Mağara) ve For Sama ( Sema İçin) her ikisi Suriyeli yönetmenlere ait. “Halep’in Son Adamları” belgesiyle çok sayıda ödül kazanan Feras Fayyad’ın son işi “The Cave” listeye girmeyi başardı. Film, Suriye’nin Ghouta kentindeki bir yeraltı hastanesinin hikayesini anlatıyor. Belgeselde hastane personeli tarafından yönetici seçilen genç Suriyeli doktor “Amani”ye ışık tutuluyor. National Geographic tarafından çekilen belgesel, 2019 Toronto Uluslararası Film Festivali ve İspanya’da düzenlenen Valladolid Uluslararası Film Festivali’nden ödülle dönmüştü.

SURİYELİ SEMA’NIN HİKAYESİ

İkinci Oscar adayı ise Suriyeli gazeteci ve aktivist Waad Hatib ile İngiliz yönetmen Edward Watts’ın yönetmenliğini paylaştığı “For Sama” filmi. Suriye’nin Halep kentindeki yıkımı, çarpıcı görüntülerle aktaran yapımda genç bir kadın olan Waad Hatib, Halep’teki devrimi, aşkı, evlilik ve annelikten geçen yolculuğunu tüm gerçekliğiyle anlatıyor. Film, 2019 yılında Cannes Uluslararası Film Festivali’nden Altın Göz ödülü, İngiliz Bağımsız Film Ödüllerini aldı. En iyi bağımsız film ve en iyi belgesel film de dahil olmak üzere 44 uluslararası ödül kazanan yapım dünyanın dikkatini çekti. Tartışmaların ve tahminlerin şimdiden başladığı Oscar’ın diğer adayları ise 13 Ocak 2020’de açıklanacak. İki Suriyeli yapım da benzer temaları ele alıyor. Her ne kadar Arap sineması geçen yıl “Kefernahum” ve “Babalar ve Oğulları” filmleriyle ödül alamasa da bu yıl süprizler olabilir.

Kardeşlik kazanabilir

Brotherhood