Hayat Osmanlı tarihçisi Tursun Beyin Fatih dönemindeki gaza ve fetihleri anlattığı Tarîh-i Ebül-Feth Ketebe Yayınlarından çıktı
KÜLTÜR SANAT

Osmanlı tarihçisi Tursun Bey'in Fatih dönemindeki gaza ve fetihleri anlattığı Târîh-i Ebü’l-Feth Ketebe Yayınları'ndan çıktı

Osmanlı tarihçisi Tursun Bey’in Fatih Sultan Mehmed dönemindeki gaza ve fetihleri anlattığı ve Prof. Dr. Mertol Tulum’un yayına hazırladığı "Târîh-i Ebü’l-Feth (Fetih Babası’nın Tarihi)", Ketebe Yayınları’ndan çıktı.

Haber Merkezi İHA
Osmanlı tarihçisi Tursun Beyin Fatih dönemindeki gaza ve fetihleri anlattığı Târîh-i Ebü’l-Feth Ketebe Yayınlarından çıktı
Târîh-i Ebü’l-Feth

“Târîh-i Ebü’l-Feth (Fetih Babası’nın Tarihi)”, devleti imparatorluğa dönüştüren Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul’un fethiyle başlayıp hepsi zaferle sonuçlanan bütün seferlerine katılmış, elde edilen başarıların sevincini, mutluluğunu ve ödüllerini paylaşmış, çağının birbirinden değerli vezir ve devlet adamlarının yakınında bulunmuş, olayları görüp yaşayarak izlemiş, olan bitene tanıklık etmiş Tursun Bey’in kalemiyle varlık kazanmış son derecede değerli bir tarih kaynağı.

Sultan Fatih’in savaşlarını ve fetihlerini anlatmak amacıyla Sultan II. Bayezid döneminde kaleme alınmış olan “Târîh-i Ebü’l-Feth (Fetih Babası’nın Tarihi)”, dil ve üslûp bakımından aynı dönemde yazılmış üç önemli kaynak olan Âşık Paşazâde, Neşrî ve Oruç Bey’in tarihlerinden ayrılıyor. Bu tarih kitaplarının açık, duru bir dille; süssüz, yalın ve kolay anlaşılır bir üslûpla, kısa Türkçe cümlelerle yazılmalarına karşılık, Târîh-i Ebü’l-Feth, Arapça ve Farsça kelime ve gramer yapılarıyla yüklü ağır ve kapalı bir dille; geniş tasvirlere yer veren, edebî sanatlarla bezenmiş süslü, özentili bir üslûpla, kuruluşları bakımından yabancı uzun cümlelerle yazılmış.

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İyi eğitim görmüş, Arapça ve Farsça’yı edebiyat yapabilecek seviyede bilen Tursun Bey’in o dönemde yaşadığı ve gördüklerini kaleme alması sebebiyle Târîh-i Ebü’l-Feth (Fetih Babası’nın Tarihi), önemli bir tarihî kaynak olarak değerlendiriliyor. Eser, 1977’de ilk yayımlandığında Milli Kültür Vakfı tarafından birincilik ödülüne layık görülmüş ve ödül Turgut Özal tarafından takdim edilmiş.

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Çalışmalarını Türkçe tarihî metinler üzerine yoğunlaştırmış Prof. Dr. Mertol Tulum’un yayına hazırladığı “Târîh-i Ebü’l-Feth (Fetih Babası’nın Tarihi)”, iki ciltlik hem çeviriyazı hem de günümüz diline aktarılmış haliyle Fatih dönemi araştırmacılarını ve tarihe ilgi duyan tüm okuyucularını bekliyor.

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