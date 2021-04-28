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Hayat Otobüsler kapanma öncesi yüzde 90 kapasite ile çalışıyor Firmalar 3-4 günlük ek süre istiyorlar
AKTÜEL

​Otobüsler kapanma öncesi yüzde 90 kapasite ile çalışıyor: Firmalar 3-4 günlük ek süre istiyorlar

Otobüsler kapanma öncesi yüzde 90 kapasite ile çalışıyor: Firmalar 3-4 günlük ek süre istiyorlar

Kabine toplantısı sonrası açıklanan tam kapanma ile birlikte şehirler arası seyahat yasağı kararı da çıktı. TOFED Başkanı Birol Özcan, önümüzdeki 3-4 günlük sürede otobüslerin yüzde 90 dolulukta bilet sattığını, şirketlere 3-4 günlük ek süre verilmesini istedi.

Haber Merkezi Diğer
​Otobüsler kapanma öncesi yüzde 90 kapasite ile çalışıyor: Firmalar 3-4 günlük ek süre istiyorlar
İstanbul Esenler Otogarı

Açıklanan ‘tam kapanma’ kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirler arası seyahat etmek isteyenler, online seyahat bileti sitelerine akın etti. Ayrıca, İstanbul'da otogarda yoğunluk oluştu, bilet sistemleri kilitlendi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, önümüzdeki 3-4 günlük sürede otobüslerin yüzde 90 dolulukta bilet sattığını, şirketlere 3-4 günlük ek süre verilmesini istedi.

  • Tam kapanmanın olduğu 17 gün süresince şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Zorunlu hallerde Seyahat İzin Belgesi’nin Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Günde neredeyse 900 sefer kalkıyor

Dunya.com'un haberine göre, Özcan, Türkiye genelinde otobüslerde uygulanan yüzde 50 kapasite uygulamasının kaldırılmasıyla İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısının 900'e çıktığını hatırlattı. Yeniden yüzde 50 kapasite yasağının sektörü etkileyeceğini belirten Özcan, şu an otogarda yoğunluk, ekstra hareketlenme var. Ama cuma yasak başladığında satılmış biletler vardı. Biz içişleri Bakanlığı’ndan en azından satılmış biletlere izin çıkmasını rica ediyoruz. Satılan biletler, yolculuğa devam etsin. Yoksa sektör çok daha kötü etkileyecek. Bayram biletleri ne olacak bilemiyoruz. Önceki kısıtlamada seyahat izni almak kolaydı. Şimdi ne olacak daha belli değil. İstanbul, İzmir yolcusu değil, Ağrı, Kars gibi şehirlere giden devamlı yolcular bunlar... Biletleri iade etmeye başlamadık.” açıklaması yaptı.

Kapanma kararının ardından uçak bilet fiyatları arttı
EKONOMİ
Kapanma kararının ardından uçak bilet fiyatları arttı

Otobüs bileti aramaları 15 kat uçak bileti 6,5 kat arttı

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, kararın ardından ilk saniyelerde siteye normalden 4 kat fazla ziyaretçi geldiği, açıklamayı takip eden 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi. Enuygun.com’un verilerine göre ise uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat artarken; uçak bileti alanların yüzde 93’ünün tek yön biletleri tercih ettiği gözlendi. Enuygun’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını ifade etti. Hacıbayramoğlu, “Uçak biletinde İzmir, İstanbul, Van, Diyarbakır, otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Bugünler için bilet satın alanların yüzde 87’si tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. Bilet İptal Güvencesi’ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı.” diye konuştu.

“Çarşamba akşamı yoğunluk artıyor”

obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş ise birçok seyahat bileti sitesinin yoğunluğa dayanamayarak hizmet dışı kaldığını belirtti. Keleş, "Özellikle çarşamba akşamına yönelik bilet satışlarında daha şimdiden büyük yoğunluk yaşanıyor. Çağrı merkezimize gelen arama sayısı da pandemi öncesi dönemdeki en yoğun günlerin iki katı seviyesine ulaşmış durumda. Biz de ekip olarak gece vardiyasındaki kapasitemizi hızlı bir şekilde artırarak çağrılara kısa süre içinde cevap vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram iptalleri başladı

Biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik de, “Normal bir güne göre 4 kat otobüs bileti, 3 kat uçak bileti satıldı. Ayrıca bayram için tatil planı olanlar ise iptallerini yaptırmaya başladı.” dedi.

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan göç başladı: Yoğunluktan dolayı otogarda bilet satış sistemleri kilitlendi
FOTOĞRAF 10
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Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.
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Açıklamanın ardından çok sayıda kişi otogara akın etti.
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Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
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Otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.
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Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, Burası hareketli sabahtan beri. Önceki zamanlara göre bayağı bir hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı diye konuştu.
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11 yıldır özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Taner Ergin ise, Çoğu zaten internet üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam kararın ardından otogar bu halde görüyorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor. Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Tükendi biletler. Site kitlendi. Kaçış başladı diyelim dedi.
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Otogara gelenler ise dün akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet aldığını söylerken, bazıları ise ileri tarihli biletlerini öne çektiğini belirtti. Yoğunluktan bilet bulamayanlar Gidemeyeceğiz galiba, burada kaldık derken, otobüs firma yetkilileri ise bu sabah otogarda adeta 'bayram yoğunluğu' oluştuğunu ifade etti.
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Manisa'ya bilet alan İsmail Tosun, Yasaklar gelince dün akşam, gitmeye karar verdim. Mecbur memlekete gideceğiz. Kaçıyoruz çocuklara, torunlara. Bayram sonuna kadar da yasak sürecek. Mecburen gidiyoruz. Dün akşam açıklandı, telefonla rezervasyon yaptırmıştım hemen gittim bileti aldım. Yoksa kalacaktık burada şeklinde konuştu.
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Memleketi Iğdır'a gitmek için bilet bulamadığını söyleyen Musa Ekici, Yoğunluktan site kitlenmiş. Gidemedik biz. Şu an bilet yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu gidişle burada kalacağız ifadesini kullandı.
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Bir başka yolcu ise, Zaten gidecektim ama biraz daha hızlandırdık. Akşam açıklandıktan sonra kararımı hemen değiştirdim hemen yola çıktım zaten. Mecburuz kapanma şart. Daha iyi oldu böyle şeklinde konuştu.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan göç başladı: Yoğunluktan dolayı otogarda bilet satış sistemleri kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurmasının ardından memleketine gitmek isteyen vatandaşlar soluğu otogarlarda aldı. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmalarının bilet sistemlerinin kilitlendiği öğrenildi.
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