Özlenen fuar şehre dönüyor

Kitapseverlerin yıl boyunca heyecanla beklediği o hafta geldi. Okuyucuların tüm yayınevlerini bir arada bulabildikleri, indirimli kitap satın alabildikleri ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı yakalayabildikleri, kentin en önemli kültürel etkinliklerinden Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na özlem bitti. Fuar, geçtiğimiz gün “Kitap şehre geri dönüyor” sloganıyla yeniden kapılarını açtı. Tüyap tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11 Aralık Pazar gününe kadar kitapseverlerle buluşmayı bekliyor.

KİTABIN BÜYÜLÜ DÜNYASI

Sabırsızlıkla beklenen fuarın bu yılki teması ise “Kitabın Büyülü Dünyası” olarak hazırlandı. Bu yıl okurları kitapların büyülü dünyasına doğru bir yolculuğa çıkaracak buluşmada rehberliği ise Nazlı Eray üstleniyor. Fuarın bu yılki Onur Konuğu, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Haruki Murakami ve Franz Kafka’dan aşina olduğumuz büyülü gerçekçilik akımının Türk edebiyatındaki temsilcilerinden yazar Nazlı Eray. Fuarın temasına uygun olarak, Türkiye’de Bilim Kurgu Yazmak, Yeraltından Gerçeküstüne İstanbul: Tuhaf Kurgular, Fantastik Sular, Mitolojiden Edebiyata, Edebiyattan Mitolojiye konu başlıklarında düzenlenecek ilgi çekici etkinliklerle okuyucular keyifli zaman geçirecekler.

REKLAM

Hazırlanan yedi ayrı salonda yaklaşık 1000 yayınevi, kamu-kurum ve sivil toplum kuruluşu fuara katılım sağlıyor. Birbirinden değerli yayınevleri, okuyucu ile yeniden buluşmanın hazzını yaşayacak yazarlar, ilk kez görücüye çıkmak için sabırsızlanan kitaplar ile 300’ün üzerinde etkinlik ve 2 binin üzerinde imza günüyle kitapseverleri dolu dolu bir fuar bekliyor. Dokuz gün boyunca devam edecek fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 arası ziyarete açık.

ZİYARETÇİ HEDEFİ 750 BİN

İstanbul’un en önemli kültür etkinliklerinden birisi olan fuar, 39 yıldır şehri kitapla buluşturmaya devam ediyor. 2019 yılında düzenlenen kitap fuarına katılan katılımcı sayısı 800 iken bu yıl bu katılımcı sayısı 1000’e yaklaştı. 2019 yılında düzenlenen son fuarda ziyaretçi sayısı 605 bin iken geçen iki yılın ardından fuarın ziyaretçi beklentisi de artmış durumda. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın 2022 yılı için 750 bin ziyaretçi sayısına ulaşılacağı tahmin ediliyor.

REKLAM

TÜRK EDEBİYATI DÜNYA DİLLERİNDE

Uluslararası buluşma olanakları yaratan İstanbul Kitap Fuarı’nda fuarın ilk dört gününe özel uluslararası bir salon olarak oluşturuldu. Bu salonda fuara katılan yayınevleriyle o salonda iştirak eden yabancı yayınevlerinin buluşması amaçlanıyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen ve kısa adı “TEDA” olan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi” kapsamında yerli ve yabancı yayınevleri arasında ikili iş görüşmeleri yapılması planlanıyor. Fuarda Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova’nın da içerisinde bulunduğu Balkan ülkeleri başta olmak üzere odak pazar ülkelerinden yetkililer, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. Bunun yanı sıra Almanya, İran, BAE ve Romanya’dan yayınevleri de fuarın uluslararası salonunda yerlerini alacak.

REKLAM