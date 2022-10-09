Hayat Ozon ile başarı oranı yüzde 80 Bel fıtığı tedavisinde altın dönem
GENEL SAĞLIK

Ozon ile başarı oranı yüzde 80: Bel fıtığı tedavisinde altın dönem

Avrupa’da ‘Gençlik Aşısı’ olarak tanımlanan Medikal Ozon tedavisi yaygınlaşıyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Duran Berker Cemil, ameliyattan korkan kişilerin bu sayede iyileştiğini söyledi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Ozon ile başarı oranı yüzde 80: Bel fıtığı tedavisinde altın dönem
​Ozon ile başarı oranı yüzde 80.

Bel fıtığı tanısı alan birçok hasta ameliyat korkusu nedeniyle sağlığına kavuşamıyor. Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan Medikal Ozon ile bel fıtığı tedavisi sayesinde bu hastalar için yeni bir umut ışığı doğdu. Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Berker Cemil,hastanede yatış gerekmeyen yöntemle bel fıtığının başarılı bir biçimde tedavi edildiğini vurguladı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 80

Dünyada 20 yılı aşkın süredir uygulanan yöntemin ülkemizdeki beyin cerrahları tarafından da yapıldığını kaydeden Cemil, “Tedavi sayesinde 6 ay içinde fıtıklar yüzde 50 oranında küçülüyor. Günübirlik işlemle yapılan tedavinin yan etki oranı ise milyonda 5 civarında. Yıpranmış bel fıtıklarının eski haline dönmesini sağlayan bu tedavi Avrupa’da Gençlik Aşısı olarak adlandırılıyor. İşlemin başarı oranı yüzde 80’lere ulaşıyor. Fizik tedavi rehabilitasyon için zamanı olmayan yoğun tempoda çalışanlar için yerinde bir tercih olabiliyor” diye konuştu.

MODERN TIBBI TAMAMLIYOR

Medikal Ozon Tedavisi’nin bilimsel tedavilere ek, tamamlayıcı olarak kullandığında etkinliğinin ortaya çıktığını anlatan Prof. Cemil, “Bel fıtığı tedavisinde uygulanan bu yöntem, cerrahi işlem sonrası enfeksiyon gelişen hastalarda antibiyotik tedavisinin yanında tamamlayıcı olarak da uygulanabiliyor. Ayrıca incinme ve zorlama gibi ağrıların tedavisinin yanı sıra kronik ağrılarda da tercih edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

HORMONLARI DÜZENLİYOR

Oksijenin 3 atomlu kararsız bir formu olan Ozon, güçlü bir oksitleyici olarak öne çıkıyor. Ozonun medikal tedavide kullanılabilmesi için ozon jeneratörü denilen cihazlara ihtiyaç duyuluyor. Bu cihazda yüzde 95 ile yüzde 99,95 aralığında oksijen ve ozon karışımı sağlanıyor. Vücutta pek çok etkiye yol açan ozon, antioksidan sistemi aktif hale getirerek, metabolik enzim ve hormonları düzenliyor. Hormonları düzenlemenin yanında, kanın pıhtılaşmasını, karaciğer gibi iç organların ise fonksiyonlarına yardımcı oluyor. Hücreleri yenileyen ozon, immün sistemi de güçlendiriyor.

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İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
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Bayraklı ilçesinde yer alan, 2013 yılında temeli atılıp 2016’da çalışmalara başlanan hastane inşaatının ekim ayında müteahhit firma tarafından bitirilmesi planlanıyor.
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AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip olacak hastanedeki çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

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Nasır açıklamalarında, “Hastanemizin inşaat çalışmaları neredeyse bitmiş durumda. Ekim ayı sonunda müteahhit firma teslim etmiş olacak. Tabii ki hastaneler diğer kurumlar gibi değildir. Personelin adaptasyonu, eğitimi ve makinelerin kurulması için de yaklaşık 4 aylık bir süreç gerekiyor. İnşallah ekim ayında hastanemiz teslim alınacak. Şubat ayında ise inşallah Cumhurbaşkanımız tarafından açılış yapılacak.” dedi.

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İzmir Şehir Hastanesi'nin araştırma ve geliştirme hastanesi olarak düşünüldüğünün kaydeden Nasır, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

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“Hastanemiz, vatandaşlarımıza bütün alanlarda hizmet verebilecek durumda olacak. Bütün birimlerin olduğu, her şeyin ince detayına kadar düşünüldüğü, son teknoloji ile donatılmış, yüksek kapasitede akademisyen hocalarımızın olacağı hastanemizde inşallah çok güzel hizmetler vereceğiz.
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Bölgenin geleceğe yönelik ulaşım projeksiyonunda ikinci çevreyolumuz da Menemen-Çandarlı Otoyolu’nun Koyundere Viyadüğü'nden başlayacak, Doğançay Mezarlığı ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin kuzey istikametinden geçecek. Pınarbaşı Ambarlar semtine kadar olan projenin çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bu proje de 2023 yılında ihale aşamasına getirilecektir.
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Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı, koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşıldı. Pandemi döneminde sağlıkta geldiğimiz noktaya bütün dünya şahit oldu.
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İzmir Şehir Hastanemiz; Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye’nin dördüncü büyük hastanesi olacak. İlk etapta 5 bin sağlık personeli, 2 bin çalışan ile hizmete başlanacak. Hasta ve refakatçiler ile birlikte günde 75 bin kişiye hizmet vereceğiz.\"
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İzmir Şehir Hastanesi, 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip olacak. 367 yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 60 yatak kapasitesi, 54 ameliyathane, 456 poliklinik odası ile hizmet verecek olan hastanede, 300 yataklı 85 bin metrekarelik fizik tedavi hastanesi, 100 yataklı 25 bin metrekarelik yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yer alacak.

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Hastanede 4 bin 828 araç kapasiteli 20 bin metrekarelik açık otopark ve 165 bin metrekarelik kapalı otopark alanları da bulunacak. Bunun yanında 2 heliport sahası da yer alacak.

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir adet 480 kişilik, bir adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası planlandı. Çoğunluğu tek kişilik odalardan oluşan hastanede en fazla iki kişilik odalar bulunacak.

Son deprem yönetmeliğine göre yapılan hastanede bin 301 de deprem izolatörü yer alıyor.
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İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan İzmir Şehir Hastanesinin ekim ayında bitirilmesi, 2023 şubat ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmet vermeye başlaması planlanıyor. 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip olacak bina, Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olacak.
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