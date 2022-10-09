Ozon ile başarı oranı yüzde 80: Bel fıtığı tedavisinde altın dönem

Bel fıtığı tanısı alan birçok hasta ameliyat korkusu nedeniyle sağlığına kavuşamıyor. Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan Medikal Ozon ile bel fıtığı tedavisi sayesinde bu hastalar için yeni bir umut ışığı doğdu. Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Berker Cemil,hastanede yatış gerekmeyen yöntemle bel fıtığının başarılı bir biçimde tedavi edildiğini vurguladı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 80

Dünyada 20 yılı aşkın süredir uygulanan yöntemin ülkemizdeki beyin cerrahları tarafından da yapıldığını kaydeden Cemil, “Tedavi sayesinde 6 ay içinde fıtıklar yüzde 50 oranında küçülüyor. Günübirlik işlemle yapılan tedavinin yan etki oranı ise milyonda 5 civarında. Yıpranmış bel fıtıklarının eski haline dönmesini sağlayan bu tedavi Avrupa’da Gençlik Aşısı olarak adlandırılıyor. İşlemin başarı oranı yüzde 80’lere ulaşıyor. Fizik tedavi rehabilitasyon için zamanı olmayan yoğun tempoda çalışanlar için yerinde bir tercih olabiliyor” diye konuştu.

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MODERN TIBBI TAMAMLIYOR

Medikal Ozon Tedavisi’nin bilimsel tedavilere ek, tamamlayıcı olarak kullandığında etkinliğinin ortaya çıktığını anlatan Prof. Cemil, “Bel fıtığı tedavisinde uygulanan bu yöntem, cerrahi işlem sonrası enfeksiyon gelişen hastalarda antibiyotik tedavisinin yanında tamamlayıcı olarak da uygulanabiliyor. Ayrıca incinme ve zorlama gibi ağrıların tedavisinin yanı sıra kronik ağrılarda da tercih edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

HORMONLARI DÜZENLİYOR

Oksijenin 3 atomlu kararsız bir formu olan Ozon, güçlü bir oksitleyici olarak öne çıkıyor. Ozonun medikal tedavide kullanılabilmesi için ozon jeneratörü denilen cihazlara ihtiyaç duyuluyor. Bu cihazda yüzde 95 ile yüzde 99,95 aralığında oksijen ve ozon karışımı sağlanıyor. Vücutta pek çok etkiye yol açan ozon, antioksidan sistemi aktif hale getirerek, metabolik enzim ve hormonları düzenliyor. Hormonları düzenlemenin yanında, kanın pıhtılaşmasını, karaciğer gibi iç organların ise fonksiyonlarına yardımcı oluyor. Hücreleri yenileyen ozon, immün sistemi de güçlendiriyor.

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