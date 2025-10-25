Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Parmakta sıkışan yüzük hastanede doktor ve itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı

Parmakta sıkışan yüzük hastanede doktor ve itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı

15:2625/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yüzük itfaiye erlerinin müdahalesiyle çıkartılamayınca, doktor gözetiminde çıkartıldı.
Yüzük itfaiye erlerinin müdahalesiyle çıkartılamayınca, doktor gözetiminde çıkartıldı.

Batman’da bir vatandaşın parmağında sıkışan yüzük, hastanede doktor ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Batman’da bir vatandaş, parmağında sıkışan yüzüğü çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla vatandaşa itfaiye ekibi yönlendirildi. Vatandaşın parmağındaki yüzük itfaiye erlerinin müdahalesiyle çıkartılamayınca, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidilerek doktor gözetiminde çıkartıldı.




#yüzük
#itfaiye
#batman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?