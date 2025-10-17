Yeni Şafak
Demir korkuluklara sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

18:0217/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
IHA
Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde demir korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesiyle yaptığı dikkatli müdahale sonucu zarar görmeden kurtarıldı.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde demir korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Çetillik Mahallesi’nde meydana geldi. Demir korkuluklar arasına giren yavru köpek, sıkışarak mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği zarar vermeden kurtarmak için çalışma başlattı. Demir kesme makinesi yardımıyla yapılan dikkatli müdahale sonucu yavru köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Hatay
#demir korkuluk
#köpek
#kurtarma
