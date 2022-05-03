Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Ramazan sonrası kalbe dikkat
AKTÜEL GENEL SAĞLIK

Ramazan sonrası kalbe dikkat!

Bayramla birlikte yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerin hayatımıza yeniden dahil olacağını belirten Tıbbi Beslenme Uzmanı Dr. Eyyüb Yılmaz, kalp krizi riskine karşı uyardı.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Ramazan sonrası kalbe dikkat!
Arşiv

Bayramla birlikte yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerin hayatımıza yeniden dahil olacağını belirten Tıbbi Beslenme Uzmanı Dr. Eyyüb Yılmaz, kalp krizi riskine karşı uyardı. Yılmaz, “Ramazan’ın bitmesiyle beraber özlediğimiz kahvaltı sofralarına, öğle yemeklerine kavuşuyoruz. Ama bunların ne kadar masum olduğunu bir düşünmemiz gerekiyor. 1 ay boyunca uzun saatler aç ve susuz kalan vücudumuzu normal düzene adapte etmek lazım. Özellikle süt, peynir, dana eti ve balık gibi hayvansal protein kaynaklarını azaltmalıyız.” dedi.

Eyyüb Yılmaz
Eyyüb Yılmaz

Yılmaz, “Kovid-19 salgınının etkisiyle kanda pıhtılaşma sorunları yaşanıyor. Kan yoğunlaşması, başta kalp krizi olmak üzere bir takım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Ramazan Bayramı, sağlıklı koşullarda geçirilmezse üzülerek söylüyorum ki pek çok kişi kalp krizi sorunu yaşayacak. Bunu bilerek davranmalı, ona göre beslenmeliyiz. Kanı yoğunlaştıran besinleri azaltmalıyız.” şeklinde konuştu. Kovid-19 sonrası pek çok insanın yüksek tansiyon sorunuyla mücadele ettiğini ifade eden Yılmaz, “Bu durum da ciddi oranda kalp krizi riskini artırıyor. Lütfen kanı pıhtılaştıran hayvansal proteinleri azaltın. Rafine karbonhidratlardan, lifsiz besinlerden, şeker ve GDO’lu tahıllardan uzak durun.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenilmeli? Uzman Diyetisyen'den bayramda beslenme uyarısı
ÖZGÜN
Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenilmeli? Uzman Diyetisyen'den bayramda beslenme uyarısı
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Sağanak yağış geliyor.
İki yıl sonra en düşük can kaybı

İki yıl sonra en düşük can kaybı

​Türkiye'nin 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.
Almanyada polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi

DAP'tan Levent'te sağlıklı evler

DAP'tan Levent'te sağlıklı evler

DAP'ın sağlıklı evlerini BM'de önerdi.

​Kapalıçarşı depreme karşı güçlendiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.