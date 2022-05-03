Ramazan sonrası kalbe dikkat!

Bayramla birlikte yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerin hayatımıza yeniden dahil olacağını belirten Tıbbi Beslenme Uzmanı Dr. Eyyüb Yılmaz, kalp krizi riskine karşı uyardı. Yılmaz, “Ramazan’ın bitmesiyle beraber özlediğimiz kahvaltı sofralarına, öğle yemeklerine kavuşuyoruz. Ama bunların ne kadar masum olduğunu bir düşünmemiz gerekiyor. 1 ay boyunca uzun saatler aç ve susuz kalan vücudumuzu normal düzene adapte etmek lazım. Özellikle süt, peynir, dana eti ve balık gibi hayvansal protein kaynaklarını azaltmalıyız.” dedi.

Eyyüb Yılmaz

Yılmaz, “Kovid-19 salgınının etkisiyle kanda pıhtılaşma sorunları yaşanıyor. Kan yoğunlaşması, başta kalp krizi olmak üzere bir takım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Ramazan Bayramı, sağlıklı koşullarda geçirilmezse üzülerek söylüyorum ki pek çok kişi kalp krizi sorunu yaşayacak. Bunu bilerek davranmalı, ona göre beslenmeliyiz. Kanı yoğunlaştıran besinleri azaltmalıyız.” şeklinde konuştu. Kovid-19 sonrası pek çok insanın yüksek tansiyon sorunuyla mücadele ettiğini ifade eden Yılmaz, “Bu durum da ciddi oranda kalp krizi riskini artırıyor. Lütfen kanı pıhtılaştıran hayvansal proteinleri azaltın. Rafine karbonhidratlardan, lifsiz besinlerden, şeker ve GDO’lu tahıllardan uzak durun.” ifadelerini kullandı.

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