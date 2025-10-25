Rami'de şenlik var

İki gün sürecek şenlik, “Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul” temasıyla dün kapılarını ziyaretçilere açtı. Bugün de devam edecek şenlikte, bilim atölyeleri, deney alanları, gösteriler ve uygulamalı çalışmalar yer alıyor. Etkinlik; Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Sultangazi Bilim Merkezleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BİLSEM, Genç İHH, Yeşilay, Eminevim ve Albayrak Medya iş birliğiyle düzenleniyor. Ziyaretçiler, deneysel çalışmaların yanı sıra bilimin kültürel ve tarihsel yönlerini de keşfetme imkanı buldu. Özellikle Uçurtma Sergisi ile İslam Bilim Tarihi Sergisi yoğun ilgi gördü.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, açılış konuşmasında bilimsel merakın toplumda yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak “Rami Bilim Şenliği artık kütüphanemizin kimliğiyle özdeşleşmiş durumda. Bilimi kitap sayfalarından çıkarıp, atölye ve etkinliklerle yaşanabilir bir öğrenme deneyimine dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. Çelik ayrıca, şenlik kapsamında 77 farklı çocuk atölyesi, gökbilim ve teknoloji buluşmaları ile çeşitli sergilerin yer aldığını belirterek katkıda bulunan kurumlara teşekkür etti. Şenliğe katılan çocuklar etkinliklere büyük ilgi gösterdi. Deneyim alanını çok sevdiğini söyleyen İsmetpaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Birşah Buğlem Salgın, “Burası çok güzel. Sanal gerçeklik gözlüğü ve birçok farklı şeyi deneme şansımız oldu” derken 3. sınıf öğrencisi Ömer Murat Gülgen heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Rami Kütüphanesinin akıllı robotu ‘Bilgi’ ile tanıştım. Burada olduğum için şanslı hissediyorum.”