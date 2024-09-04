Ressam Mehmet Güleryüz vefat etti

"Ben Kimim Silik Yüzlerin ve Kanadı Kırık Kuşların Hikâyesi" isimli kitabıyla büyük ses getiren Muhammet Binici, eserin çıkış hikayesini Yeni Şafak’a anlattı. Bu kitap sapkınlık haline getirilen eşcinsellik konusunu gerçek ve yaşanmış hikayelerle ele alarak, eşcinselliğin doğuştan olmadığını psikolojik bir rahatsızlık olduğunu, eşcinsellerin baskılanan asli fıtratlarına tedavi ve terapi ile iyileşerek kavuşabileceklerini eşcinsellerin itirafıyla ispatlıyor. Ayrıca günümüzdeki en büyük tehlikelerden birine 3T, 1B'ye (Telefon, Tablet, Televizyon ve Bilgisayarın) insanların ruhunu ele geçirmesine parmak basan kitap, bir toplumun nasıl yönlendirildiği ve nasıl ifsat edildiği, bu modern silahın nasıl kullanıldığına dair çarpıcı örneklerle anlatılıyor.