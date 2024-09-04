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Hayat

Ressam Mehmet Güleryüz vefat etti

04:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:19 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Güleryüz
Mehmet Güleryüz

Türk resminin önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Paris’te 86 yaşında hayatını kaybetti. Loft Art, figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileriyle bilinen sanatçının vefatını, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. İlk sergisini 1963’te sanatseverlerle buluşturan Güleryüz, resmin yanı sıra tiyatroya da ilgi duyuyordu. Sanatçının oğlu Kerimcan Güleryüz’ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan ve geçen yıl Loft Art’ta sergilenen “Mehmet Güleryüz 2013-2023” adlı sergi, ünlü ressamın son sergisi oldu. Mehmet Güleryüz, 2013’ten itibaren Paris’te yaşamaya başladı ve kurduğu sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürdü.

Muhammet Binici Yeni Şafak'a anlattı: Ben kimim? Silik Yüzlerin ve Kanadı Kırık Kuşların Hikâyesi

"Ben Kimim Silik Yüzlerin ve Kanadı Kırık Kuşların Hikâyesi" isimli kitabıyla büyük ses getiren Muhammet Binici, eserin çıkış hikayesini Yeni Şafak’a anlattı. Bu kitap sapkınlık haline getirilen eşcinsellik konusunu gerçek ve yaşanmış hikayelerle ele alarak, eşcinselliğin doğuştan olmadığını psikolojik bir rahatsızlık olduğunu, eşcinsellerin baskılanan asli fıtratlarına tedavi ve terapi ile iyileşerek kavuşabileceklerini eşcinsellerin itirafıyla ispatlıyor. Ayrıca günümüzdeki en büyük tehlikelerden birine 3T, 1B'ye (Telefon, Tablet, Televizyon ve Bilgisayarın) insanların ruhunu ele geçirmesine parmak basan kitap, bir toplumun nasıl yönlendirildiği ve nasıl ifsat edildiği, bu modern silahın nasıl kullanıldığına dair çarpıcı örneklerle anlatılıyor.



#Vefat
#Mehmet Güleryüz
#Ressam
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