Ressam Mehmet Güleryüz vefat etti

Türk resminin önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Paris’te 86 yaşında hayatını kaybetti. Loft Art, figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileriyle bilinen sanatçının vefatını, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. İlk sergisini 1963’te sanatseverlerle buluşturan Güleryüz, resmin yanı sıra tiyatroya da ilgi duyuyordu. Sanatçının oğlu Kerimcan Güleryüz’ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan ve geçen yıl Loft Art’ta sergilenen “Mehmet Güleryüz 2013-2023” adlı sergi, ünlü ressamın son sergisi oldu. Mehmet Güleryüz, 2013’ten itibaren Paris’te yaşamaya başladı ve kurduğu sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürdü.
Mehmet Güleryüz
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1 saat önce