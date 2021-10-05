​Riskli gruba ücretsiz grip aşısı: Eylül ve şubat arasında yapılacak

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz grip aşısı uygulaması başlatıyor. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar isterlerse ücretsiz grip aşısı olabilecek.

Bu yıl sonbaharla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarında yaşanan gevşeme, koronavirüs dışındaki üst solunum yolu virüslerinde de artışa neden oldu.

KORONAVİRÜS Okullarda gönüllü PCR başladı

RİSK GRUBU BELİRLENİYOR

Uzmanlar, kış tedbirleri kapsamında vatandaşlara grip aşısı yaptırmalarını öneriyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Buna göre risk grubunda olanlara grip aşısı ücretsiz olacak. 65 yaş üzerindeki kişiler ile astım, diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan yetişkin ve çocuklar grip aşısı yaptırabilecek. Anne adayları da gebeliğin 13. haftasından sonra ücretsiz olarak aşı yaptırabilecek gruplar arasında yer alıyor.

E-NABIZ’DAN DUYURULACAK

Bu gruplar içindeki milyonlarca vatandaşın eylül-şubat ayları içindeki grip aşıları ücretsiz olarak karşılanacak. Bu gruplarda yer alan kişilere önümüzdeki günlerde e-Nabız sistemi üzerinden aşı hakkı tanımlanması bekleniyor. Ücretsiz grip aşısı uygulaması için de 2,5 milyon doz civarında aşı tedarik edildiği ifade ediliyor.

GRİP KORONA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Grip enfeksiyonu ile Kovid-19 enfeksiyonunun birlikte daha ağır belirti ve komplikasyonlara yol açtığı belirtiliyor. Bu iki virüs kaynaklı enfeksiyonun bir arada görüldüğü durumlarda iki virüsün hastalık yapıcı etkisinin daha da güçleneceği söyleniyor. Grip virüsü, koronavirüsün bağlanma noktalarını artırarak bulaşma riskini artırıyor. Uzmanlar, koronavirüs kadar grip virüsüne karşı da etkili korunma yöntemlerinin uygulanması büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Mehmet Uluğ

Mutlaka yaptırın

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, pandemi süreci devam ederken son günlerde grip vakalarında belirgin bir artış görülmeye başladığına dikkat çekerek, grip aşısı yapılmasını önerdi. Grip aşısı yaptırmanın Kovid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Dr. Uluğ, “Kovid-19 aşısı olduk, grip aşısına gerek yok düşüncesi yanlıştır, herkese grip aşısı olmasını öneriyorum” diye konuştu. Dr. Uluğ “Grip aşısının her yıl ekim ayında yaptırılması gerekmektedir. Ancak risk grubundaki kişiler, daha önce yaptırmadılarsa, şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler. Risk gruplarındaki kişiler ve bunların yakın temaslıları ve sağlık çalışanları grip aşısının öncelikle yapılması gereken kişilerdir” dedi.