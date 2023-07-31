RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk ve aile dostu yapımları ödüllendirmek için düğmeye bastı

Yayın örneklerini ilgili başvuru alanına yükleyecek radyo ve televizyonlara seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda 10 kategoride çocuk ve aile dostu yapım ödülü verilecek. “2023 yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri”; dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları kategorilerinde dağıtılacak. Başvuruların nihai değerlendirmesi, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurulca yapılacak. Ödüllerin toplam değeri 15 milyon 621 bin Türk lirası olarak belirlendi.