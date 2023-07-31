RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk ve aile dostu yapımları ödüllendirmek için düğmeye bastı

1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında yayınlanan yapımlar ödüllendirilecek.
Çocuk ve aileyi kırmızı çizgi olarak kabul eden RTÜK, daha önce duyurduğu teşviklerin takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığındaki çalışma kapsamında çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi amaçlanıyor.1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında yayınlanan yapımlar ödüllendirilecek. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar geçtiğimiz yıl içinde yayınladıkları çocuk ve aile dostu içerikler için başvuru yapabilecek. 1 Temmuz 2022’den itibaren 30 Haziran’a kadar yayınlanan yapımlara ödül talep edecek yayıncılar için son tarih 30 Eylül 2023 olarak belirlenirken, başvurular RTÜK’ün resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak.