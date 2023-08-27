Sadaka taşına modern dokunuş

Geçmişimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz muhtaç olana dokunmayı, fakiri doyurmayı, yetimi kollamayı tavsiye etmiş. Bu insaniyet ile yoğrulmuş hamurumuz. Biz de kötülüklere gece, iyiliklere ise gündüz olmalıyız. Her ne iyilik nerede yapılırsa yapılsın sahip çıkmak, yaymak, bir örnek oluşturması için herkese duyurmak gerekir. Çünkü iyilik zerre kadar bile olsa çoğalırsa toplum için fayda sağlar. İnsana değen ve değer veren her iyiliği ortaya çıkmarmak, üstüne basa basa anlatmak durumundayız. Defaaten gıdayı korumak ve israf etmemek bahsini açtık. İşte bu konuda örneklik oluşturacak bir proje.

Sokaklara yerleştirilen buzdolapları ile gıda israfı azaltılmasını amaçlayan Free-Go adlı proje hayata geçirildi. Geleneğimizde sadaka taşına benzerliğiyle dikkat çeken girişim örnek bir çalışma olarak takdir ediliyor. Yardımsever insanlar ellerinde ihtiyaç fazlası gıdaları şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen buzdolaplarına koyuyor. İhtiyacı olan kişiler de herhangi bir ücret ödemeden dolaplara yerleştirilen ürünleri alabiliyor. İsviçre'nin Cenevre şehrinin çeşitli noktalarına yerleştirilen 4 buzdolabı aracılığıyla ihtiyaç sahipleri buluşturuldu. Dolaplardan sadece biriyle bir yılda 3 tondan fazla gıda israfının önüne geçildi. Buzdolaplarındaki yiyeceklerin bir kısmı Eco-Citoyen isimli kâr amacı gütmeyen organizasyon tarafından anlaşmalı restoranlardan ve dükkanlardan alınıp dolaplara yerleştirilirken bir kısmı ise vatandaşlar tarafından konuluyor. Vatandaşlar sebze, meyve, ekmek, son kullanma talimatları ve İsviçre'nin tüketim kurallarına uygun olan kuru gıda ürünlerini bırakabiliyorlar. Et ve benzeri gıdalarla paketi açılmış ürünlerin bırakılması ise yasak. Bu tarz ürünler sadece restoranlardan alınıyor. Evde yapılmış yemekler alerjen içeriğe sahip olabilme ihtimalleri nedeniyle kabul edilmiyor. Ayrıca alkol içeren ürünler de kabul edilmiyor. Buzdolaplarının temizliği ve ürünlerin son kullanma tarihleri ile tüketim durumlarının kontrolünden organizasyon sorumlu.

Ülkenin resmi rakamlarına göre her yıl 2,8 milyon ton gıda israf ediliyor. Gıda atıklarının yüzde 40'ı evlerden geliyor. Bu da yıllık kişi başı 100 kilogram gıda atığının çıktığı anlamına geliyor.

Atığı sıfırlayalım derken

İsraf toplumu çürütmeye, kanserli bir hastalık gibi her yere yayılmaya devam ediyor. Ne yazık ki durum bu. Yiyecekten içeceğe, giyimden kuşama, evde, işte ve sokakta bu konuda gördüğümüz manzaralar hiç de içaçıcı bir durum değil. Özellikle mevzubahis olan gıdamızı çöpe atmak istatistiğin güncel rakamları arasında büyümesini sürdürüyor. Tarlada veya üretim yerinde başlayan, nakliyede, markette devam eden, sofrada tüketirken zirve yapan israfın boyutları atık konusunda durup düşünmek ve kaynakların heba olmaması için kendimizi sorgulamak, alınan tedbirlerin yetersizliğini yeniden tartışmaya açmakla karşı karşıyayız. Sıfır atık konusunda devletin ve kurumlarının eskiye nazaran güçlü şekilde gösterdiği çabalar ve yürüttüğü çalışmalar dünyadaki örneklerden de ilham alarak bir “yasak” çerçevesine alınmadığı takdirde verilen emeğin boşa gideceği, sıfırlanacağı bir sonuca götürdüğünü görmek durumundayız.

Kaynama noktası neyin işareti?

'Küresel kaynama' çağına girdik. Bunu ben söylemiyorum. Sıcaklık artışını sınırlamak ve iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarından kaçınmak için dünyaya acil önlem çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göre küresel ısınma çağı sona erdi, bunun yerine küresel kaynama çağı başladı. Guterres “Göz boyama taktikleri artık sona ermeli” diyor. Çevre konusunda yeşil olduğunu iddia eden büyük şirketlerin göz boyama taktiklerini tanımlayan uluslararası terminolojideki “greenwashing” ifadesi Türkçe'ye “yeşil badana” veya “yeşil aklama” olarak çevrilmiş.

Son yıllarda bitmek tükenmek bilmeyen küresel ısınma mevzusu acaba kimin veya kimlerin umurunda. Guterres'in küresel ısınma yok, artık küresel kaynama var sözü ne kadar ciddiye alınmalı. Şirketlerin göz boyayan anlayışlarının da artık bitmesi gerektiği de ifadenin devamında. Reklamın iyisi kötüsü olmaz deyip çevreciliği de bir reklam unsuru haline getiren sermaye sahiplerinin çevre gerçekten umurunda mı?

GÖZÜME TAKILANLAR

Bursa lezzet tutkunlarını bekliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Bursa Gastronomi Festivali 15-17 Eylül tarihleri arasında Bursa Merinos Park’ta merhaba diyor. Festivalin teması ise “Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi” olarak belirlendi. Ünlü şefler ve akademisyenlerin katkılarıyla yapılacak etkinlik geçmişten geleceğe Bursa mutfağını, şehre ait marka ve tescilli lezzetlerini gastronomi tutkunlarıyla bir araya getirecek.

Diyarbakır'a gastro merkez

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Gastro İnovasyon Merkezi faaliyete girdi. Merkezde yöresel ürün ve lezzetlerin yanında yeme-içme sektörüne yönelik düzenlenen eğitim programından 3 grup halinde 80 kursiyer yararlanıyor. Ayrıca eylül ayında eğitimler tamamladıktan sonra yerel işletmeler ve eğitim alan katılımcılarla birlikte bir kahve etkinliği düzenlenecek.

Okul bahçelerine obezite ayarı

Obezite konusunu gündemine alan Millî Eğitim Bakanlığı okul bahçelerini yeniden düzenleyecek. Öğrencilere yönelik sek sek, körebe, saklambaç, kutu kutu pense, yerden yüksek gibi geleneksel ve kültürel değerleri yansıtan oyun alanları oluşturulacak. Valilere gönderilen genelgeye göre talep eden okullara destek sağlanacak.

Kalaco Çorbanın en özgün hali

Kalaco Karadeniz ve Gürcü mutfağının özel lezzetleri arasında yer alır. Genellikle bayatlamış mısır ekmeğinden yapılır. Tereyağında kavrulan soğanın üzerine eklenen tuzlu ayranın pişmesiyle karışım haline getirilerek hazır hale gelir. Bu çorbayı özel yapan ise ana malzemesidir. Birçok kaynak ana malzeme olarak ayranı gösterir. Kıvamlı tuzlu ayran olarak da ifade edilir. Bazı kaynaklarda da süzme yoğurt olarak dile getirilir. Kültürel Araştırmalar Vakfı'nın "Gürcü Mutfak Kültürü" adlı araştırmasında bu lezzette kullanılan ana malzeme yöreye has "tzovay" olarak belirtiliyor. Kalaco "tzovay şorva"nın yağlısı olarak da tanımlanır. Gerçeğe yakın tarifi bu kaynakta yer alıyor. Unun topak topak olması "tomurcuklanma" olarak ifade edilir. Şavşat yöresinde sabah kahvaltılarında içine mısır ekmeği doğranarak yenir. Günümüzde de sevilen çorbalardan biridir. Borçka Macahel'de bu çorba ayran çorbası adıyla yapılmaktadır, Yine aynı yerde "kalaco" olarak bilinen çorba tereyağı, tuzlu ayran, bayatlamış mısır ekmeği ve su ile yapılmaktadır. Yapılışına gelince, kıvamlı ayranı tencereye yavaş yavaş ekleyin. Ekleme işlemi yaparken kaynayana kadar sürekli karıştırmanız gerekir. Bu çorbayı diğer çorbalardan ayıran en önemli özellik, yani püf noktası kaynatılmamasıdır. Tam kaynayacağı anda çorba tenceresi ocaktan indirilir. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine doğradığınız ekmekleri ilave edebilirsiniz. Bazı tariflerde pekmezle servis edildiği yazar. Bildiğim tarife göre ise tereyağında kavrulan soğan çorba hazır hale geldikten sonra eklenir ve mısır ekmeğinin doğranmasına gerek olmadan yenir. 4 kişilik tarife göre malzemeler şöyle: 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet küçük kuru soğan, 1 tatlı kaşığı salça, 2 çorba kaşığı tuzlu ayran (süzme yoğurt veya tzovay), 2 çorba kaşığı buğday unu, 5 su bardağı su (biri soğuk, dördü sıcak), 1 çay kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı pul biber.







