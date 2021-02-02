​Sade ve net: TRT 1 yeni yüzüyle dünya markası olmaya hazır

İnsan ve değer odaklı yayınlarını “Özü Sözü İnsan” sloganıyla zirveye taşıyan TRT, yayıncılıktaki 53. yılını özel bir programla taçlandırdı. “TRT 1 Tanıtım Gecesi” programında kanalın yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri, TRT 1’in ses getiren yapımlarındaki sevilen isimlerle birlikte tanıtıldı.

TRT 1’in zirvedeki yapımlarından sürpriz

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in katılımı ve ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın sunumu ile düzenlenen programda, TRT 1’in reyting rekoru kıran yapımlarındaki sevilen ekran yüzleri yer aldı.

Uyanış: Büyük Selçuklu’dan Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Masumlar Apartmanı’ndan Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Payitaht "Abdülhamid" dizisinden Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gönül Dağı’ndan Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Tövbeler Olsun’dan Erkan Can, Güven Kıraç, Benim Adım Melek’ten Kutsi, Nehir Erdoğan, Tozkoparan İskender’den Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Tuana Naz Tiryaki, Seksenler’den Şoray Uzun, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Acemi Anneler’den Melis Yıldırım, Yağmur Öztürk, Merve Üçer, Begüm Topçu, Türkan Hanım’ın Konağı’ndan Arzu Yanardağ, Fazlası Zarar program sunucusu Ezgi Sertel, Gündem Ötesi ve 3’te 3 program sunucusu Pelin Çift ile Hayatın Ritmi program sunucusu Dr. Halit Yerebakan gibi TRT’nin sevilen ekran yüzleri kanalın değişim heyecanına ortak oldu.

Masumlar Apartmanı oyuncusu Birkan Sokullu.

EKONOMİ Dünyanın Gözü Kulağı TRT World Forum 2020’de

“TRT’yi dünya markası haline getiriyoruz”

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“TRT 1 Tanıtım Gecesi”nde bir konuşma yapan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, “İnancın, umudun, insanlığın ve iyiliğin dünyada sesi olmaya çalışıyoruz. Bunun için içerikler üretiyoruz. Tarihimizden ve kültür mirasımızdan esinlenen, temellenen projelerle hem bugünlere hem yarınlara hem gelecek nesillere, tüm dünyaya ve kendine özgü, Türkiye’ye özgü bir anlatış biçimiyle projeler üretiyoruz. Bu projelerle de işin açıkçası dünyayı daha iyiye doğru değiştirebileceğimize biz inanıyoruz. Yaptığımız her işin özünde insan var. Sözümüz de hep insandan yana. Bu sebeple TRT deyince akla özü sözü insan gelmesini de doğru buluyoruz,” dedi.

“Vizyonumuz uluslararası etki”

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Uluslararası etkiyi merkeze aldıklarını, bunun için de strateji geliştirdiklerini ifade eden Eren, “İki tane stratejimiz var. Birincisi içeriklerimizin niteliğini artırmak, ikincisi de bunların yayılması için dünyada doğru mecralara ulaşmak.

TRT Haber kanalı en çok izlenen, TRT Belgesel kendi alanında en çok izlenen, TRT Müzik, Spor ve Çocuk kanallarımız da kendi alanlarında en çok izlenen kanallar arasında yer alıyor.

Yurt dışına gittiğimizde TRT’nin imajının gerçekten çok büyük ve değerli olduğunu fark ediyoruz,” açıklamalarında bulundu.

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal

“Gençlere yönelik dijital bir kanal kuracağız”

İçerikleri sürdürülebilir kılmak için de uluslararası film platolarını başlattıklarını söyleyen Eren, konuşmasında şunları kaydetti:

“Çekmeköy'de Selçuklu dizisini çektiğimiz büyük bir film platosu kurduk. Barbaros kardeşlerin setini de oraya kuruyoruz. Bir de Konya'da bir set kuruyoruz şu anda, yavaş yavaş yükselmeye başladı. Orada da Hz. Mevlâna’nın hayatını çektiğimiz bir diziyi yapacağız. Bu iki yerde de sadece TRT için değil tüm Türkiye için büyük bir kazanım olan uluslararası film platolarını yaptık. Bu içerik tarafıydı. Erişim olarak da birinci önceliğimiz dijitalleşme. Çeşitli uygulamalar var. Mesela TRT Çocuk'un oyunları. Türkiye’de en çok indirilen oyunlar. Oyun konusunda Türkiye’yi sürprizler bekliyor. İnşallah büyük projeler hazırlıyoruz. Mesela bir konsol oyunu hazırlığı içindeyiz. Hem bilgisayarda hem mobilde oynayabileceğimiz oyunlar da gelecek. 2021 yılında bir projemiz daha var. Gençlere yönelik bir dijital kanal. Bu arada tüm ekip 30 yaşın altında gençlerden oluşuyor.”