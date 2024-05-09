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Sadece İnsan Derneği 14 ülkede kurban kesecek

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği 2024 Kurban Bayramı’nı 14 ülkede ‘Kurbanına Yakınlaş’ sloganı ile karşılıyor. Dernek Kurban Bayramı için hisse bağış alımlarına başladı.

11:07 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:10 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kurbanlarını vekalet yolu ile kestirmek isteyen bağışçılar, bagis.sadeceinsan.org.tr üzerinden ibadetlerini gerçekleştirebilirler.
Kurbanlarını vekalet yolu ile kestirmek isteyen bağışçılar, bagis.sadeceinsan.org.tr üzerinden ibadetlerini gerçekleştirebilirler.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 2024 Kurban Bayramı’nı ‘Kurbanına Yakınlaş’ sloganı ile karşılıyor. Kurban Bayramı’nda 14 ülkede hisse sahiplerinin kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirecekler.


14 ÜLKEDE KURBAN EMANETLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAKLAR

Hisselerini bağışlayan bağışçıların kurbanlarını Asya’dan Avrupa’ya Afrika’dan Orta Doğu’ya dünyanın dört bir yanında keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan dernek, Kenya, Uganda, Filipinler, Çad, Endonezya, Azerbaycan, Tayland, Malavi, Sudan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Irak, Güney Afrika, Benin’de kurban emanetlerinin kesimini yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

BİR HİSSE BEDELİ NE KADAR?

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, bir adet hisse bedelini 3500 TL olarak belirledi. Bağışçılar 3500 TL karşılığında bir hisse bedeli bağışlayarak ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ortak olabilirler.


2023 YILINDA 127 BİN KİŞİYE DAĞITIM GERÇEKLEŞTİRDİLER

Dernek 2023 Kurban sezonunda yine dünyanın dört bir yanında yaptıkları kurban kesimleri ile 127 bin kişiye ulaştı. Diğer yandan Ukrayna’da savaş şartları altında yaşamını sürdürmeye çalışan çocuklar için de çalışma yaparken, ailesini kaybetmiş 100 çocuk için bayramlık giydirme projesini tamamladı.

KURBANLARINIZ NASIL KESİLİYOR?

Kurbanlarını vekâlet yoluyla derneğe gönderen bağışçılar, kurban bedellerini banka hesap numaralarına EFT/Havale, kredi kartı ile internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırır.


Kurban hisseleri bağışçıların talebi doğrultusunda, dernek tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır. Kurbanlıklar dernek görevlileri tarafından çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.


Kurbanlıklar, Kurban Bayramı’nın birinci günü bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.


NASIL BAĞIŞ YAPARIM?

Kurbanlarını vekalet yolu ile bağışlamak isteyenler bağışçılar, bagis.sadeceinsan.org.tr üzerinden bağışlarını yapabilirler. Telefon ile bağış yapmak isteyen bağışçılar ise 0216 651 73 39 numarası ile dernek görevlilerine ulaşabilir, vekaletlerini verebilirler. 

#Sadece İnsan Derneği
#Kurban Bayramı
#Kurbanlık
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