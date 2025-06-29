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Sağanak ve fırtına geliyor: İstanbul'da denize girmek yasaklandı 21 il için uyarı geldi

Sağanak ve fırtına geliyor: İstanbul'da denize girmek yasaklandı 21 il için uyarı geldi

10:5229/06/2025, Pazar
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Meteorolojini verilerine göre, bugün ülke genelinde sıcaklık 6-8 derece azalacak. Marmara ile Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken İstanbul'un üç ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

21 il için sarı kodlu uyarı verildi.


İşte o iller:

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova

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