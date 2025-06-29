Sağanak ve fırtına geliyor: İstanbul'da denize girmek yasaklandı 21 il için uyarı geldi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.