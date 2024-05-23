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Hayat

Sağlığın kalbi İstanbul’da atacak

İstanbul, 72’nci Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Dünyanın önde gelen kalp ve damar cerrahlarının katılacağı kongrede, son dönemde ağırlık kazanan kapalı ameliyatlara ilişkin önemli bilgiler paylaşılacak. Genç cerrahlara adeta ders niteliği taşıyan kongreye 6 kıtadan 40 ülkeden katılım olacak.

Aybike Eroğlu
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:15 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ergün Demirsoy
Ergün Demirsoy

72. Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Kongresi bu yıl İstanbul’da yapılacak. Hilton Bakırköy’de 25-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek kongreye, dünyanın dört bir yanından uzmanlar gelecek. Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve gelecek dönem başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy, kongrenin kapalı ameliyatlar üzerine yeni gelişmelere ışık tutacağını söyledi. ABD, Japonya, Çin, Hindistan, Tunus gibi ülkelerden pek çok hekimin katılacağı kongre, genç cerrahların son gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

40 ÜLKEDEN KATILIMCI

Hollanda, Almanya ve Türkiye’den canlı yayında ameliyatların yapılacağı toplantının önemine dikkat çeken Demirsoy, ülkemizdeki pek çok hekimin de takip edeceği kongrenin tıp alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Kalp ve damar cerrahisiyle ilgili pek çok yeni gelişmenin masaya yatırılacağı kongreye 6 kıta 40 ülkeden alanında uzman isimler katılacak. Toplam katılımcı sayısının 750 civarında olması beklenirken, yaklaşık 150 yabancı konuşmacı da davetli olarak İstanbul'a gelecek. 400 bilimsel yayının ulaştığı kongrede, çok sayıda cerrah da konuşma yaparak deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşacak.

CANLI YAYINDA BYPASS

Kolan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Ergün Demirsoy, 1951 yılından bu yana faaliyette olan kuruluşun Avrupa’nın en eski kalp ve damar cerrahi derneği olduğunu söyledi. Kalp cerrahisiyle ilgili önemli gelişmelerin masaya yatırılacağı kongrede, kapalı ameliyatlara vurgu yapılacağını anlatan Demirsoy, “Günümüzde artık kalp cerrahisindeki en önemli trendlerden bir tanesi ameliyatların göğüs kafesi açılmadan kapalı olarak yapılması. Türkiye’de bu konuda ciddi tecrübesi olan bir ülke. Hatta bu kongrede bizim hastaneden kapalı bypass ameliyatı canlı yayında gerçekleşecek. Kongrede ayrıca Almanya ve Hollanda’dan uzmanlar da yine canlı yayında ameliyat yapacak” diye konuştu. Kongrede damar cerrahisiyle ilgili de 6 canlı yayın yapılacağını bildirdi.



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