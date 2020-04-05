Hayat Sağlık çalışanlarına siper olduk
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sağlık çalışanlarına siper olduk

Sağlık çalışanlarının virüsle arasına mesafe koymak için kullanılan siperlikler, üç boyutlu yazıcılar ile üretiliyor. Düzce'den Antalya'ya, İzmir'den Urfa'ya gönüllü desteğiyle üretilen siperlikler, ücretsiz olarak hastanelere dağıtılıyor. Sosyal medyada büyüyen hareket sayesinde bütün Türkiye canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarına siper olduk.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hareketin öncüsü İlker Vardarlı, üretilen siperliğin sağladığı bir başka koruma faktörüne dikkat çekiyor: “Sağlık çalışanlarının, kendileri için seferber olan i nsanlar olduğunu bilmeleri çok büyük moral veriyor. Bugüne kadar aldığımız teşekkür mesajları, moral bulmanın belki de en güçlü koruma olduğunu hepimize gösteriyor.”
Hareketin öncüsü İlker Vardarlı, üretilen siperliğin sağladığı bir başka koruma faktörüne dikkat çekiyor: “Sağlık çalışanlarının, kendileri için seferber olan i nsanlar olduğunu bilmeleri çok büyük moral veriyor. Bugüne kadar aldığımız teşekkür mesajları, moral bulmanın belki de en güçlü koruma olduğunu hepimize gösteriyor.”

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları kahramanca görevlerine devam ediyorlar. Her şeye rağmen görev başında olan kahramanların ihtiyaçlarından biri olan şeffaf yüz siperliği firmalar veya fabrikalar tarafından değil, Türkiye genelindeki bin 500 kadar 3 boyutlu yazıcı sahibi gönüllü tarafından hazırlanıyor. Sosyal medyada hızla büyüyen “3boyutludestek” hareketi 10 binden fazla siperliği şimdiden doktorlara dağıtmış durumda. 3boyutludestek.org sitesi üzerinden kampanyaya nasıl destek verebileceğinizi öğrenebilirsiniz. #3boyutludestek aramasıyla da sosyal medyadaki paylaşımları görebilirsiniz.

ÜRETİM İÇİN BİRLİK GEREKLİ

İlker Vardarlı

Üç boyutlu yazıcı ile üretim yapan bir teknogirişimci İlker Vardarlı, koronavirüsün havadaki damlacıklar vasıtasıyla bulaşmasını önlemek için bir iş güvenliği ürünü olan şeffaf siperliği öneriyor. Ürünün fiyatı 50 lirayı buluyor ancak talep karşısında üretim kısıtlı haldeyken Vardarlı seri üretim için üç boyutlu yazıcısını kullanabileceğini fark ediyor. Ancak bir siperlik için 3 saat çalışan yazıcılarla Vardarlı günde sadece 30 tane üretim yapabiliyor. Fikrini sosyal medyada anlatan ve 3 boyutlu yazıcı sahiplerinden destek isteyen İlker Vardarlı’nın bu çağrısı karşılıksız kalmıyor. Bu ürün tabii ki yüzde yüz koruma sağlamıyor ancak havadaki damlacıkların yüz bölgesine temasını önlemede oldukça başarılı. Ayrıca sağlıkçıların bir anlık dalgınlıkla elini yüzüne temas ettirmesini de önlüyor.

Renkler ve destek çoğaldı

Önce sadece gri üretilen maskenin renkleri nasıl çoğaldıysa hareketin de katılımcıları öyle renkleniyor. Van’da kurduğu ekibiyle gönüllü olarak siper üreten Hülya Eser Sulu gibi bireysel emek sarfedenler de var harekette belediyeler, valilikler, kolejler, gruplar da. Alparslan Kuru, Özlem Korkmaz Baba, Cihan Saitoğlu, Hüseyin Özdemir de evden üretim yapan kişilerden. Karaman Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 uzay takımı, Muş Alparslan Üniversitesi, Samsun Teknopark, Şanlıurfa Teknokent, Kodlamanisa, Konya Genç Makers, Armada Yazılım, Borçelik, 3Dörtgen, Konak Kırtasiye, Genç Değirmen, Meşe Bilişim’e isim isim teşekkür edilmiş. Türkiye Motorsikletler Platformu üyeleri ise hammaddeleri yazıcısı olanlara taşıma, üretilen siperlikleri son hali verilmek üzere kurulan merkezlere getirme ve oradan da istenilen sağlık kuruluşuna teslim etme işini üstleniyor. Umarız bu harekete destek artar, ta ki siperlere ihtiyaç kalmayana dek.

Örnek olmalı

  • Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Adnan Şahinler, “Gayemiz bu siperliğin üretim adedini artırmak ve sadece sağlık çalışanlarımız için değil polisimiz, zabıtamız kısacası her gün yüzlerce vatandaşla iletişim kurmak zorunda olan tüm görevlilerimize temin etmek. Bunun için hammaddesinden yazıcısına, lojistiğinden ulaşımına tüm ihtiyaçların hep birlikte hızlıca karşılanması için tüm STK’larımızı göreve davet ediyorum” şeklinde konuşuyor.

Motorcular ücretsiz dağıtıyor

Türkiye’nin dört bir yanından tek yürek çalışan kampanyaya bir destek de Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nden geliyor. Harekete profesyonel 3 boyutlu yazıcı ve hammadde yardımında bulunan dernek, bütün sivil toplum kuruluşlarına örnek oluyor. Şikayet etmek değil, birlikte ne yapabiliriz’i düşünme günü olduğuna dikkat çeken Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Perihan Kılıç, “Sağlık çalışanlarımızla korona virüsü arasına bir siper de biz koymak için seferber olduk. Üretilen siperler, çalışanlarımıza ücretsiz dağıtılıyor. Hem devletimize hem sağlık çalışanlarımıza destek olmak hem de milletimize moral verip birlik ve beraberlik ruhuna katkıda bulunmak için böyle bir adım attık. Bütün hastanelere ulaşmak istiyoruz. Üretim üssünde lojistik merkezi de bulunuyor. Üretim zamanla artacaktır. Her katkının bir değeri var. Küçük büyük ne yapabiliyorsak elimizi taşın altına koymalıyız” diyor. Maddi destek kadar önemli olan bir başka husus da hareketin, yani iyiliğin paylaşılması, görünür olması. Siz de beğeni ve paylaşımla harekete destek olabilirsiniz.

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