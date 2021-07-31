Şarkıcı Fedon'dan saat 00:00'da başlayan müzik yasağına destek: Çok makul bir karar Cumhurbaşkanımız iyi yaptı

Şarkıcı Fedon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı müzik kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Fedon, gece 00.00'da başlayan kısıtlanmanın faydalı olduğunu savundu.

Kararın makul ve iyi bir karar olduğunu belirten Fedon, "Egoistçe konuşursam doğru değil ama doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider. Tehlikeler ikiye üçe katlanır" ifadelerini kullandı.

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"ALKOL, KAZALAR, KAVGALAR..."

Posta'da yer alan röportaja göre Fedon,

ifadelerini kullandı.

"24.00’ten sonraki hayat çok makul değil. O saatten sonra alkol, kazalar, kavgalar artıyor. Sabah işe gidecek adam uyanamıyor. Eski kafalı ya da yobaz bir adam değilim ama şimdilik durun. Otur kardeşim, kulaklığını tak, dinle müziğini. İlle eller havaya yapıp da alkolün getirdiği bazı rahatlıklara ne gerek var?

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"PANDEMİDE ÇOK AĞLAYIP SIZLADILAR"

Kısıtlamaların artırıldığı dönemlerde konserlere ara vermek zorunda kalan Fedon, yaklaşık 2 yıldır sahne alamamasına da değindi.

Fedon, "Neredeyse iki yıldır sahneye çıkamadınız. O süreçte ne hissettiniz? Pandemide çok ağlayıp sızladılar. Ağlamanın anlamı yok! Ben 40 yıllık müzisyenim. 16 ay sahneye çıkmadım diye yıkılacaksam yazıklar olsun bana! Normal bir yaşantıda, normal bir ekonomik durumda ve aile ortamında olan bir insan 16 ay çalışmadığı zaman, “Yandım anam!” diye ağlarsa ben o adamı kınarım. Assolistler ve solistler iyi para alabilir ama sahne arkası emekçileri öyle değil! Ben gecede 100 lira alıyorsam, benim yanımda çalışan yoldaşım, arkadaşım 10 lira alıyor. Onlar için bir yıkım oldu ve ben elimden geldiğince ekibimi korudum. Ancak bir gecede benim aldığım paranın dört katını alan insanlar, “Ah geçinemiyoruz vah yandık!” diyorlar ya işte bu ayıptır. Allah’tan korksunlar!" dedi.

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"MÜZİSYENLER KUMAR OYNAYACAĞINA PARA BİRİKTİRSEYDİ"

Fedon, "Siz ekibinizi korudunuz ama bu süreçte intihar eden müzisyen sayısı hayli fazlaydı…" sorusunu da şu sözlerle yanıtladı:

"Ben intihar olaylarına karşıyım. Kardeşim sen 16 ay çalışmadığın için mi canına kıyıyorsun? Benim yanımda üç-dört sene çalışmış, evini arabasını almış müzisyenler var ama sen kazandığınla kumar oynarsan, işten sonra içkiye dalarsan ve günlük yaşarsan tabii ki ağlayacaksın. Bazı müzisyenler kumar oynayacağına para biriktirseydi. İntihar korkakların işidir.

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"YENİ NESİL BİRAZ KENDİNE GELSİN"

Tostçu, büfeci, bakkal niye intihar etmedi? “İyi oldu” demeyeceğim, çok ayıp olur ama biz; şeker ve benzin kuyrukları, savaşlar, darbeler, terör olayları, ihtilaller gördük. Eee yeni nesil de biraz kendine gelsin yani…"

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