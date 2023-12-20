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Hayat

Yeşilçam'ın acı kaybı: Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alan Cevdet Arıkan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise oğlu Cem Arıkan duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıkan, "Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağolsun..." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
00:51 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cevdet Arıkan (ortada) hayatını kaybetti.
Cevdet Arıkan (ortada) hayatını kaybetti.

Türk sineması bir usta ismini daha kaybetti.

Yeşilçam'ın çınarlarından Cevdet Arıkan, hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncunun oğlu Cem Arıkan, Instagram hesabından duyurdu:

"Babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi... Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağolsun..."

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 'Tosun Paşa’da ‘Seferoğulları’ndan 'Suphi’ rolüyle hafızalara kazınan, bunun yanı sıra Ferdi Tayfur’un 'Çeşme', 'Ben de Özledim, Cüneyt Arkın’ın 'Gırgır Ali' gibi 200’e yakın filmde rol alan Cevdet Arıkan 76 yaşındaydı.

Cevdet Arıkan

#Cevdet Arıkan
#Cem Arıkan
#Tosun Paşa
#Suphi
#Seferoğulları
1 saat önce
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