Türk sineması bir usta ismini daha kaybetti.

"Babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi... Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağolsun..."

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 'Tosun Paşa’da ‘Seferoğulları’ndan 'Suphi’ rolüyle hafızalara kazınan, bunun yanı sıra Ferdi Tayfur’un 'Çeşme', 'Ben de Özledim, Cüneyt Arkın’ın 'Gırgır Ali' gibi 200’e yakın filmde rol alan Cevdet Arıkan 76 yaşındaydı.