Şehir Rehberi

Kadim şehre reverans

Şule Gazioğlu Art & Design, fotoğraf sanatçısı Annette Louise Solakoğlu’nun solo sergisi İstanbul’a Reverans’ı sanatseverlerle buluşturuyor. İsveçli-Alman sanatçının İstanbul’un mimarisi ve günlük yaşamı temasıyla, son 15 yılda çalıştığı siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan sergi, 20 Kasım’a kadar Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de izlenebilir.

İstanbul'a Reverans

İstanbul’a Reverans

Yargıcı ile ileri dönüşüm sergisi

Duyarlı tüketimi ve yavaş moda anlayışını benimseyen Yargıcı’nın This is Mana partnerliğinde, döngüsel tasarım disipliniyle hazırladığı ileri dönüşüm proje sergisi RE-LOVE bugün günü başlıyor. Farklı sebeplerden müşteriyle buluşamamış ürünlerin ileri dönüşümle yeniden hayata döndürüldüğü çalışmaların yer alacağı sergi, Vitruta Space’te ziyarete açılacak ve 30 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

REKLAM

GoGo Penguin Zorlu PSM’de!

Hopopono, Murmuration, Garden Dog Barbecue gibi hitleriyle tanıdığımız caz, electronica ve nu-caz’ı deneysel ve minimalist yaklaşım-larla harman-layan, 2014 yılında Mercury ödüllerinde “v2.0’’ albümleriyle yılın albümü ödülünü kazanan, zengin melodileri ve güçlü yorumlarıyla GoGo Penguin, 15 Aralık akşamı 21.30’da % 100 Music katkılarıyla Zorlu PSM %100 Studio’da unutulmaz bir konsere imza atacak.

“Sıfır Noktasında” resim

Doğuyorum Sanat Grubu, “Sıfır Noktasında” isimli karma resim sergisiyle Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluşuyor. Engin Beyaz, İsmail Tetikçi, Kadir Ablak, Musa Güney, Mustafa Albayrak ve Tolga Boztoprak’ın bir araya gelerek oluşturduğu “Sıfır Noktasında” resim sergisi, sanatçıların daha önce sergilenmeyen eserleriyle birlikte 15 Aralık tarihine kadar Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde ziyaret edilebilir.

REKLAM

Halk otobüsünde tiyatro

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı Öğr. Üyesi Dr. Burcu Halaçoğlu’nun yazıp yönettiği ve program mezunlarının rol aldığı “Çok Uzak Çok Yakın” adlı oyun bugün ve 28 Ekim tarihlerinde tiyatroseverlerle buluşuyor. Bir halk otobüsünde sahnelenen oyun seyirciyi 58 dakikalık bir sefere davet ediyor. Sahnelenecek oyun, mekana özgü ve seyirciyi oyuna dâhil eden yaklaşımıyla yepyeni bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yarım asrı deviren birliktelikler

Merve Yurtyapan Bozkurt’un kaleminden sanat dünyasının parıltılı ışıklarına rağmen aşklarını güçlü yaşamayı bilen çiftlerin hikâyeleri ve bir evliliğin olmazsa olmazları “Yarım Asrı Deviren-ler”de anlatılıyor. Sahi Kitap etiketiyle yayımlanan çalışmada Cengiz ve Fatma Kurtoğlu’ndan Güzin ve Erdal Özyağcılara, Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır’dan Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a kadar pek çok ünlü çiftin mutlu birlikteliklerinin sırrı açıklanıyor.

REKLAM

Dünya tiyatrosunun yükselen yıldızları

İstanbul Tiyatro Festivali’nde

CRR Fuaye’de yeni sergi “YEDİTEPE İSTANBUL”

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan bir konser salonu olmanın ötesine geçerek İstanbullulara çok katmanlı bir sanat deneyimi sunmaya devam ediyor. CRR Fuaye, ünlü ressam ve akade-misyen Refik Aziz’in “Yeditepe İstanbul” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un benzersiz doğası, zengin tarihi ve her dönemde canlı sosyal yaşamı en estetik haliyle yer aldığı sergi 10 Kasım’a kadar ziyarete açık.

Istanbul Photo Awards 2022

Anadolu Ajansı’nın bu yıl sekizincisini düzenlediği “Istanbul Photo Awards 2022” yarışmasının sonuçları açıklandı. Yılın Fotoğrafı ödülünü “Evia’da Bir Kadın” isimli fotoğrafı ile Bloomberg fotoğrafçısı Konstantinos Tsakalidis kazandı. Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf arasından seçilen eserler, “Istanbul Photo Awards 2022” albümü ile bir araya getirilerek fotoğraf severlere sunuldu.

REKLAM

Hayat Problem Çözmekmiş

79 yıllık hayatına pek çok başarı sığdıran, Türkiye’nin öncü iş insanlarından Aksoy Holding Kurucu Başkanı ve Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy’un ilham veren yaşam öyküsü “Hayat Problem Çözmekmiş” adlı kitaba ve belgesele konu oldu. Gazeteci ve belgesel yapımcısı Rıdvan Akar ile gazeteci Hilmi Hacaloğlu tarafından kaleme alınan kitap, Doğan Kitap etiketiyle okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor. Kitabın satış telif gelirleri ise Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanarak, Erdal Aksoy adına açılan burs fonuna aktarılacak.

İlk Senaryo İlk Film Yarışması başlıyor

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle gerçekleş-tirilen “6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” heyecanı başlıyor. Yarışmaya bu yıl itibarıyla “Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması” kategorisi de eklendi.