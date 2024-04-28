Şehir Rehberi

Anjelika Akbar’ın kalbinden yazılar

Besteci ve piyanist Dr. Anjelika Akbar yeni kitabı “Kalbimde Olan” ile kalbinden geçeni okurlarıyla paylaşıyor. Müziğin bir dil ve ana malzemesinin ses olduğuna dikkat çeken Akbar, ses ve sözün gücünü, akış şeklini tüm hayatı boyunca büyük bir doğallıkla kabul ettiğini ve şimdi de kalbinde olanı aynı akışta okura sunduğunu ifade ediyor. Ünlü besteci ve piyanist Dr. Anjelika Akbar’ın “akışlar” olarak adlandırdığı şiirsel yazılarının yer aldığı “Kalbimde Olan” Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Yeşilay gönüllüleri kampta

Yeşilay gönüllülerinin yetkinliklerini güçlendiren en önemli faaliyetlerden biri olan “Kamp Lideri Yetiştirme Programı”na başvurular başladı. Kamp, 21-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Eskişehir THK İnönü Havacılık Merkezi’nde düzenlenecek. 22-35 yaş arasında, Yeşilay’ın misyon ve vizyonuna uygun yaşayan, iletişimi ve insan ilişkileri güçlü, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Akran Uygulayıcısı/Formatörü olup eğitim vermiş ve en az 1 yıldır Yeşilay gönüllüsü olanlar arasından seçilecek lider adayları, eğitimin sonunda Yeşilay’ın tüm kamplarında görev alabilecek yetkinliğe erişecek.

“Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları”

İş Sanat edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerini müzikle buluşturuyor. Bu sezonun son dinletisi, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinin seslendirileceği “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” 6 Mayıs Pazartesi günü 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, sahne uyarlamasını ise Mehmet Birkiye’nin yaptığı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Ücretsiz etkinliğe katılım için www.biletix.com sitesinden rezervasyon yapılabilir.

Türkiye’den Dünya Miras Listesi’ne üç miras daha

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında yapılacak olan 20. Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda değerlendirilmek üzere üç kültürel miras unsurunu daha UNESCO’ya aday gösterdi. Bu kapsamda beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek yapılan “Antep İşi Nakışı”, yün gibi hayvansal liflerin üzerinde bulunan pulların sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı sürtünme yoluyla birbirine kaynaşması ile ortaya çıkarılan “Geleneksel Keçe Yapımı” ve “Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamaları”nı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine eklenmesi için Türkiye tarafından UNESCO’ya sunuluyor.

Trompetin yıldızı Chris Botti İstanbul’da

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Botti, JRO Yatırım ana sponsorluğunda 17 Mayıs Cuma akşamı, saat 21.00’de, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser vermeye hazırlanıyor. İstanbullulara müzik dolu bir yaz akşamı yaşatacak Botti konserinin biletleri hızla tükeniyor. Kod Müzik ve BWO Entertainment iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan konserde Chris Botti, beş özel konuğu ve orkestrasıyla birlikte müzik tutkunlarına büyüleyici bir akşam vadediyor.

Heritage İstanbul 8. yılında

Adını binlerce yıllık tarihi ile dünyanın en eski ve köklü uygarlıklarına ev sahipliği yapmış İstanbul’dan alan Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası kültür mirası fuar ve konferansı Heritage İstanbul, CoinTR ana sponsorluğunda 15-17 Mayıs tarihleri arasında yerli ve yabancı sektör paydaşlarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sekizinci kez düzenlenecek Heritage İstanbul’da fuarla paralel olarak konferans serisi, Miras Sohbetleri, atölye çalışmaları da üç gün boyunca devam edecek.

Dünyalar nasıl yapılır nasıl yıkılır

Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen ve farklı içerik ve yaklaşımlara odaklanan çağdaş sanat seminerleri, sanatçı Kerem Ozan Bayraktar’ın yürütücülüğündeki “Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?” başlıklı altı haftalık etkinlikle devam ediyor. Sanatta gerçeklik algılarının felsefe, tarih ve bilimle birlikte evrimini ele alan seminer dizisi, 30 Nisan Salı akşamı başlayarak altı hafta boyunca her Salı akşamı 19:00’da Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek.

Oda Müziğinde Alman Romantizmi

Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan Borusan Quartet, 7 Mayıs akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda “Oda Müziğinde Alman Romantizmi” konseriyle müzikseverlerle buluşacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Nil Kocamangil (viyolonsel) dörtlüsü bu konserde, Almanya’dan çıkan iki büyük besteci, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un yapıtlarından oluşan bir program sunacak.

Dört yıl aradan sonra Eskişehir kitapla buluşacak

Eskişehirliler dört yılın ardından yeniden Eskişehir Kitap Fuarı ile buluşuyor. Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Eskişehir’de bir araya getirecek olan Eskişehir 3. Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 400’den fazla yazar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak. Adnan Özyalçıner, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Haydar Ergülen, Tarık Tufan, Umut Sarıkaya, Varol Yaşaroğlu, Yoshinori Moriwaki ve Ziya Selçuk gibi önemli yazar ve şairleri bir araya getirecek. Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuar, 5 Mayıs tarihine dek sürecek.

Ayasofya Medresesi’nde bir gün

Ali Kuşçu’nun Fatih Sultan Mehmet tarafından görevlendirmesiyle başta Matematik ve Astronomi olmak üzere ders verdiği tarihi bir mekan olan Ayasofya Medresesi, yepyeni içeriklerle eğitime devam ediyor. Bugün tarihi kalıntıları üzerinde yeniden inşa edilen ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından kullanılan medresede öğretmenlere özel “Medresede Bir Gün” programı Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Saat 16:00’da başlayacak programın akışı ise şöyle: “Arzu Ulaş ile Medrese Gezisi”, “Astronom Haşim Aktaş ile Gökyüzü Gözlemi”, “Dr. Nihal Fırat Özdemir - Bilim Tarihi Semineri” ve “Bap Projesi Atölyeleri”

Müzede yepyeni dijital deneyimler

Rahmi M. Koç Müzesi, Avrupa’nın kültürel ve sanatsal ekosistemini desteklemek amacıyla yürütülen Kültürel Miras ve Sanat İçin Kişiselleştirilmiş Oyunlar ve Gezi Rotaları (CULTURATI) projesine ev sahipliği yapıyor. Avrupa Komisyonunca desteklenen proje kapsamında Rahmi M. Koç Müzesi, yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka desteğiyle kişiselleştirilmiş gezi rotaları oluşturup oyunlarla ziyaretçi deneyimini zenginleştiren uygulamaların hayata geçirileceği Türkiye’deki ilk müze olacak.







