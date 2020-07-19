Serinleten içecekler

Yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde artan terleme oranı ile vücudumuz normalden daha fazla sıvı ve mineral kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla yazın, susuzluğun oluşturabileceği baş dönmesi, baygınlık ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlarla karşılaşmamak için günlük ortalama 2,5-3 litre sıvı tüketmek gerekiyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Yazın sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimiyle hem formunuzu koruyabilir hem de kendinizi daha sağlıklı ve enerjik hissedebilirsiniz” diyor ve düşük kalorili birbirinden lezzetli içecekler öneriyor.

Ece Oneş

Probiyotikli Dut Smoothie

MALZEMELER

* 2 avuç donmuş beyaz veya karadut

* 3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

* Yarım su bardağı az yağlı, laktozsuz süt

* İstediğiniz kadar buz küpü

Tüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirip tüketebilirsiniz. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin.

Probiyotik içecek

MALZEMELER

* 1 su bardağı light kefir

* 1 şişe maden suyu

* 2 küçük boy salatalık

* 4-5 yaprak nane yaprağı

130 kalorilik bu sağlık deposu içecek için tüm malzemeleri blender ya da shakerdan geçirin. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz. Yaz sıcaklarında mükemmel bir ara öğün alternatifidir. Bu içeceği günde maksimum 2 kez tüketmelisiniz, daha fazla tüketim maden suyunun içerisindeki sodyum sebebiyle tansiyon yükselmesine neden olabilir. Eğer tansiyon hastasıysanız maksimum 1 kez tüketmeniz yeterli olacaktır.

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Fotoğraf: Arşiv

Soğuk Rooibos çayı

MALZEMELER

* 1 litre kaynamış su

* 2 Rooibos poşet çay

* Kabuklu limon dilimleri

* Taze nane yaprakları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Türkiye’de giderek kullanımı artan bitki çaylarından biri olan rooibos çayı, ‘kırmızı çay’ olarak da anılmaktadır. Büyük bir sürahi içerisinde Roobios çaylarının üzerine kaynamış suyu dökün. 10 dakika bu şekilde demleyin. Ardından çay poşetlerini çıkarın ve limon dilimleri ile nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis sırasında buz küpleri ekleyin. Bu tükettiğiniz içecekle günlük sıvı ihtiyacınızın 1 litresini karşılamış olursunuz. Aynı gün içerisinde tekrar aynı karışımı tüketmek yerine sadece su içerek sıvı ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz” diyor.

Karpuzlu mineral içeceği

MALZEMELER

* 3 orta-normal dilim karpuz (180 g)

* 1 şişe maden suyu

* Taze nane yaprakları

Karpuz ve maden suyunu blender ya da shakerdan geçirin. Eğer hafif ekşi olmasını isterseniz dilediğiniz oranda limon suyu da ekleyebilirsiniz. Süslemek için taze nane yapraklarını kullanabilirsiniz. Bu içecek ortalama 70 kaloridir. Ancak karpuz dilimleme işlemi kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğinden mutfak tartısı kullanarak 180-200 gramı ölçerek tarifi hazırlamak daha sağlıklı olacaktır. Karpuz, vitamin deposu olmasının yanı sıra şeker oranı da yüksek bir meyve olduğu için diyabet ve insülin direnci hastalarının bu içeceği rutin olarak tüketmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Kahveli buz küpleri

MALZEMELER

* Buz kalıbı

* Sade filtre kahve veya telvesi süzülmüş sade Türk kahvesi

* 1 su bardağı soğuk süt

Kahvenizi buz kalıbına dökerek dondurun. Ardından donmuş kahve küplerinizi 1 su bardağı soğuk sütünüzün içerisine ekleyin. Hem çok pratik hem tok tutan hem de serinleten bu tarifi ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Eğer herhangi bir kalp-damar hastalığınız varsa ya da kilo verme sürecindeyseniz sütünüzü yarım yağlı tercih edebilirsiniz.

Limonlu soğuk yeşil çay