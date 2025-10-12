Sırlarımızı paylaşmak üzere “avlu”da buluştuk

Balat’ın tarihi dokusunda, 1907 yılından kalma bir yapıda kurulan Cour Balat Sanat Galerisi, Atölye ve Etkinlik Merkezi, “Avludaki Sır” adlı ilk sergisiyle kapılarını sanat dünyasına açtı. Deneyimli isimlerin yanı sıra yeni yetenekleri keşfetmeyi hedefleyen Cour, ilk sergisinde de deneyimli sanatçıların yanı sıra genç isimlere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gelecekte farklı sanat dallarından atölye çalışmaları, söyleşiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak Balat’ta yeni bir sanat ve entelektüel buluşma noktası olmayı hedefliyor. Farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini bir araya getiren Cour Balat’ın kurucusu Saliha Nur Çetinkaya, “Bizim için avlu, yalnızca bir mimari alan değil; insanların yollarının kesiştiği, farklı seslerin birbirine karıştığı, sohbetin ve paylaşımın can bulduğu bir yer. Courbalat’ı hayata geçirirken en çok hayalini kurduğumuz şey de tam olarak buydu: insanları, fikirleri, sanatın farklı dillerini aynı çatı altında bir araya getirebilmek” açıklamasını yapıyor. “Avludaki Sır” sergisinin de bu heyecanın ilk yansıması olduğunun altını çizen Çetinkaya, “Çiniyle yağlı boyayı, hatla ebruyu, tezhiple hendesi tezyinatı yan yana getirdiğinizde, aslında bir bütünün parçaları gibi konuşmaya başladıklarını görüyorsunuz. Her biri kendi kimliğini, kendi sesini koruyor; ama birlikte bir mozaiğe dönüşüyorlar. İşte biz de avlunun sırrını burada görüyoruz: Farklılıkların birbirini bastırmadan, aksine yan yana gelerek daha güçlü bir anlam üretmesinde” diyor. Sanatın yalnızca izlenen değil, paylaşılan ve insanları birbirine yaklaştıran bir şey olduğuna inandıklarını ifade eden Çetinkaya, “Avlu da bu inancın mekândaki karşılığı… O yüzden bu sergide her eser bir nefes, ama hepsi bir araya geldiğinde avlunun kalbi gibi atıyor” diye anlatıyor. Sergide eserleri yer alan sanatçılar arasında İlknur Doğan (kumaş üzerine yağlı boya), Elif Yıldıran (tezhip), Tülay Yıldıran (ebru), Yasin Giray Demir (hat), Elif Macit Demir (çini) ve Kübra Hacer Erdoğan (hendesi tezyinat) bulunuyor.