SOBE yüzlerce gönüllüsüyle otizmli bireyler için 'iyiliğe' koştu

Saat 09.00’da Mevlana Kültür Merkezi önünden start alan etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yılda 21K yarı maraton, 10K yarış ve halk koşusu olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Her yaştan katılımcının yer aldığı maraton renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik boyunca SOBE gönüllüleri, taşıdıkları pankartlar, giydikleri tematik tişörtler ve oluşturdukları bilinçlendirme alanlarıyla otizme dikkat çekti.

“İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla binlerce adım

SOBE Vakfı, bu yıl da maratona “İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla katılarak otizmli bireyler için farkındalık oluşturdu. Bin 500’e yakın gönüllü ve 45 takımla maratonda yer alan SOBE Vakfı, etkinliği yalnızca bir spor organizasyonu olarak değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen bir sosyal harekete dönüştürdü.





SOBE’nin özel sporcuları Eren Bülbül ve Ahmet Üçer 10K parkuru başarıyla tamamlayarak izleyicilerden büyük alkış aldı. Maraton sonunda Eren Bülbül ve Ahmet Üçer, kupalarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak’ın elinden aldı.

“Bu otizme, farkındalığa, eğitime ve iyiliğe adanmış bir seferberliktir”

Maraton süresince gönüllülerle birlikte sahada aktif olarak yer alan SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını vurgulayarak, “Bu etkinlik; otizme, farkındalığa, eğitime ve iyiliğe adanmış bir seferberliktir. SOBE olarak koşmaktan, birlikte yürümekten, binlerce gönüllüyle aynı yolda olmaktan büyük onur duyduk. Bu maraton, otizmli bireylerin hayatlarına dokunmak adına atılan her adımın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu” dedi.

“Her 31 çocuktan 1’i otizm riskiyle doğuyor”

Otizmin günümüzde giderek artan bir konu olduğuna dikkat çeken Ak, “Her 31 çocuktan 1’inin otizm riskiyle doğduğunu hatırlattı. SOBE Vakfı’nın bu alanda sunduğu kapsamlı ve bilimsel destek modeliyle Türkiye’de öncü kurumlardan biri olduğunu ifade eden Ak, " Vakıf bünyesinde halihazırda 382 öğrenci eğitim görmekte, yaklaşık 500 çocuk ise destek sırası beklemektedir. Bugüne kadar 30 öğrenci otizm tanısını geride bırakarak mezun olmuş, 9 öğrenci ise iş hayatına katılmıştır. Büyük ölçüde burslu eğitim imkânı sağlayan vakıf, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmetleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilmektedir” diye konuştu.