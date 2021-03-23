​Sokağın yeni modası​: İrmik helvası

Osmanlı saray lezzetlerinden bugüne ulaşan ve ölmüşlerin ruhuna yapılan irmik helvasının dönüşü muhteşem oldu. Bugünlerde her yerde bir helvacı görebilirsiniz, ancak bunlar yeni nesil olanlar. Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu yenilikçilik çağında girişimcilerimiz bu geleneksel lezzeti bambaşka bir içerikle sunuyor.

UCUZ VE KOLAY ATIŞTIRMALIK

Malumunuz gıda perakendeciliğinde her dönem bir ürün popüler olur. Bir bakarsınız her yerde aynı ürün aynı şeyi satan mekanlar. Ucuz ve kolay atıştırmalık önceden tanıdık olduğunuz üzere patso ile başlayıp, sonrasında waffle, trileçe ve lokmacılarla devam etti. Şimdilerde sokağın modası farklı çeşit ve fiyatla sunulan irmik helvası. İçeriği irmik, su, süt, yağ ve şekerden oluşsa da sanki daha önce hiç yememişiz gibi özellikle gençlerin yeni gözdesi.

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40 METREKARE DÜKKAN YETERLİ

İçinde dondurması, üzerinde Antep fıstığı, karameli, çikolatası sayesinde waffle ile yarışır durumda. Bazıları kafe ve restoran vitrininden servis edilirken, 30-40 metrekarelik dükkanlarda sadece irmik helvası satan mekanlar da mevcut. Çoğunu ‘Helvacızade’ gibi ön isimlerle görebilirsiniz, yeni yeni gıda perakendeciliğinde yerini almış olmalarına rağmen bazılarının tabelasında “1890’dan beri” şeklindeki pazarlama taktikleri dikkati çekiyor. Özellikle turistlere hitap etmek için Osmanlı kıyafetleri giyen satıcılarla sokaklarda stant açan helvacılar mevcut.

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STANT AÇMAK 30 BİNİ BULUYOR

Artık bilinen birçok marka bayilik bile veriyor. İnternet üzerinden yaptığımız araştırmaya göre köşe başında bir stant açmanın maliyeti 5 ila 30 bin lira arasında değişiyor. Bayiliğini aldığınız firma size ürün hazır olarak teslim ediyor. Dükkan olarak açmak isterseniz ise metrekaresine göre 50 bin lirayı aşan rakamlar söz konusu.

SADESİ 6, FISTIKLISI 15 LİRA

Satışların patlamasında sosyal medyada moda olmasının rolü de fazla. Artık herkes rengarenk süslenmiş irmik helvası resimleri paylaşıyor. Şimdi sıkı durun evdeki malzemelerle hazırlanan irmik helvası 15 lira gibi bir fiyata satılıyor. Sade olanlar küçük kapta (yaklaşık 2 kaşık) 6, fındıklı 8, fıstık ve dondurmalı olanlar ise 15 liradan sunuluyor. Biraz daha lüks yerlerde ise rakamlar, 25 lirayı buluyor. Kısacası, bir dondurma kabında yaklaşık 2 kaşığa denk gelen birim maliyeti 50 kuruş olarak tahmin edilen irmik helvasını ortalama 6 liraya satabilirsiniz.

HERKES BAYİLİK YARIŞINDA

Ürünün kendi kârlı, piyasası da bu denli tatlı olunca deyim yerinde ise duyan geliyor. Herkes bayi olmak için sırada. Dondurmalı, çikolatalı, karamelli, diyabetik olanların bile sergilendiği yerler şimdilerde dolup taşıyor. Waffle’a meydan okuyan lezzetin modası ne kadar sürer bilmeyiz ama şimdilerde alan memnun, satan memnun. Açılan ortalama bir mekan ucuz maliyetinden dolayı 1’e 10 kazandırabiliyor.

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SEKTÖR BİNDİĞİ DALI KESİYOR

Kadıköy’den modaya uzanan sokak, Bayrampaşa çarşı, Beşiktaş Akaretler’den Nişantaşı’na çıkan yol ve daha birçok semtte peşi sıra helvacı bulabilirsiniz. Ancak birçok işletmeci durumdan rahatsız. Bu hızla mekan açılmaya devam ederse piyasa kendini bitirecek görüşündeler. Yani bu yerler, bir dönem meşhur olan patsocuların ve trileçe mekanlarının kaderini yaşayabilir. Bu tatlı furya, iyi helva nasıl yapılır sorusunu ve tabi işin ustalarını yeniden gündeme getirdi. Şu an talep fazla olsa da birbirini taklit eden ve bindiği dalı kesen dükkanlar mevcut. Meraklısına yeni bir girişim modeli yine de.

Ne denir bu işe?

Sen yüzlerce sene maneviyatından ve şeklinden taviz vermeden bekle. Sonra üzerine 2 Antep fıstığı, biraz çikolata eklenince, en kral şirketler kapında, milyonlar önünde hazıradursun. Ölmüşlerin ruhuna diye hazırlanan, tatlı krizlerinin hızlı kurtarıcısı bizim irmik helvası şimdilerde sosyal medyanın da sayesinde geri döndü. Seni seviyorum kapitalizm. Tükettiğini, tadını tuzunu kaçırdığını yeniden üretip, ne güzel kakalıyorsun. Pardon elimiz sürçtü, pazarlıyorsun. Hayrına...