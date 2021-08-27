Son orman yangınlarını mercek altına alan Orman Mühendisleri Odası Bilim Kurulu tespitlerini bir raporla kamuoyuna duyurdu

Yangın söndürmede uçakların Türkiye arazi yapısına uygun olmadığı, helikopterlerin ise daha etkili olduğu belirtildi. Raporda şöyle denildi:

“Ülkemizin dağlık ve kırık arazi yapısı dolayısıyla, orman yangınlarına havadan müdahale edilmesinde en doğru hava aracı helikopter olduğuna karar verilmiş ve geçmişten bu yana ağırlıklı olarak helikopter kullanılmıştır. Helikopter her yerden su alabilen, her yere konuşlanabilen, yangın ekiplerinin yangın mahaline intikalini sağlayabilen ve kurtarma çalışmalarında da kullanılabilen manevra kabiliyeti yüksek hava aracıdır.

İMARA AÇILAMAZ

Yanan alanların imara açılacağı iddiaların gerçeği yansıtmaktan uzak olduğuna dikkat çekilen raporda, anayasaya atıf yapıldı. Raporda, “Ülkemizde yangına hassas alanların tamamının orman kadastro çalışmaları tamamlanmış, sınırları belirlenmiş ve tescil edilmiştir” denildi.

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Raporu açıklayan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, sahadaki gözlemlerinin sonucunda yangınlarla mücadelede hava filosu ve kara birliklerinin önemine yönelik somut veriler ortaya çıktığını belirterek, "Devletimizin hava filosu envanterine, Türkiye ormanlarının arazi yapısının dağlık ve kırık olması nedeniyle, helikopter öncelikli olmak kaydıyla helikopter ve uçak alınması, Orman Genel Müdürlüğünün işçi, memur, mühendis açısından insan kaynağı açığının derhal ve ivedilikle giderilmesi gerektiği sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmıştır" diye konuştu.