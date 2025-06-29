Sosyal medyada başlayan evliliklerin karanlık yüzü: Sanal sevgilerin sonu mahkemede veya hastanede bitiyor

Günümüzde birçok insan, hayat arkadaşını sosyal medya ya da tanışma uygulamaları aracılığıyla arıyor. Ancak uzmanlar ve sahadan gelen veriler, bu tanışmaların evlilikle sonuçlansa bile sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.





Yapılan araştırmalara göre, sosyal medya üzerinden tanışıp evlenen çiftlerin %98’i boşanıyor. Kalan küçük bir oranda ise evlilikler; şiddet, psikolojik travma, dolandırıcılık ve hatta cinayetle sonuçlanıyor. Uzmanlar, sanal dünyada kurulan ilişkilerin büyük kısmının gerçekte bir “hayat paylaşımı” değil, bir “maskeli balo” olduğunu vurguluyor.





MASKELER ER YA DA GEÇ DÜŞÜYOR





Uzmanlara göre, ekranın arkasından tanınan kişiler sadece karşı tarafın görmek istediği yönlerini yansıtabiliyor. Oysa gerçek hayatta bireyler, geçmişleri, değerleri, alışkanlıkları, aile yapıları ve karakterleriyle bir bütün olarak değerlendirilmeli. Evlilik gibi ciddi bir kurumda bu maskeler er ya da geç düşüyor ve geriye pişmanlık, kırgınlık ve çok daha ağır sonuçlar kalabiliyor.





EVLENİP BOŞANMAYI MESLEK HALİNE GETİRENLER VAR





Trabzon’un Of ilçesinde yaşanan bir olay, bu riskin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Genç bir adam, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kadınla kısa sürede evlendi. Ancak kadın evlendikten birkaç hafta sonra evi terk etti. Geriye, satılan eşyalar, alınan borçlar ve yıkılmış bir aile kaldı. Yapılan araştırmalarda, kadının daha önce de benzer evlilikler yaptığı ve bir dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.





Bu ve benzeri olayların sayısı her geçen gün artarken, mağdurların sayısı da yükseliyor. Kadın sığınma evleri, mahkemeler ve karakollar bu tür olaylarla dolup taşıyor.





İNTERNETLE BAŞLAYAN EVLİLİK FELAKETLE SONUÇLANDI





Adana'da emlakçı Çağlar Gökgül (36), sosyal medyadan tanışıp 21 gün önce düğün yaptığı Muğlalı giyim öğretmeni Dilek Gökgül'ü (31) oturdukları apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonundan atarak belden aşağısının felç kalmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Olay sırasında alkollüyken sinir krizi geçirdiği öne sürülen Çağlar Gökgül, eşinin intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. Dilek Gökgül ise son anda balkonun demir parmaklıklarına tutunmasına rağmen eşinin parmaklarını açarak düşmesine neden olduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.





















İNTERNETTEN TANIŞIP EVLENDİ HAYATI KABUSA DÖNDÜ





Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki emekli Necdet Tilif'in 4 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Z.T. ile yaptığı evlilik hayatını kararttı. "Bahçeyaka'daki evimi borçlarım nedeniyle satıp, TOKİ evlerinden 1+1 daire aldım. 'Tapuyu bana yap, tapuyu bana yap' diye tutturdu. Ben de ortak mülkiyet, yani müşterek tapu yaptım. Dedim ki bu müşterek tapuda taraflardan birinin onayı olmadan asla satılamaz. Bu da onu tatmin etmedi. Bir ay sonra tekrar evden kaçtı. 'Evin tamamını vermezsen gelmem' dedi. Yaş kemale ermiş, yuvayı kurtarabilir miyim diye evin tamamını verdim.''





Eşinin kendisini aldattığını ve evi kendi kızının üstüne geçirdiğini söyleyen Tilif, 4 aydır hurdaya dönmüş bir aracın içinde yaşamaya başladı. Tilif, "Beni koruyacak bir yasa yok mu? Eğer burası Erzurum olsaydı, ilk günden donarak ölmüştüm" dedi.



















